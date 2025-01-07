ЗСУ закупили марковане барвниками дизельне пальне на понад 2,7 млрд грн

Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" придбала дизельне пальне з маркуванням барвниками на суму понад 2.7 млрд грн та розпочала постачання продукції ЗСУ.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як зауважують у відомстві, маркування дизельного пального – це ефективний інструмент контролю, який дозволяє відстежувати кожну партію та мінімізувати ризики зловживань. дає можливість ідентифікувати та відстежити пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу.

Зазначається, що особливу увагу було приділено перевірці фізико-хімічних властивостей фарб та дослідженню їх впливу на пальне. Проведені тести підтвердили, що барвники не погіршують якість продукції.

Як повідомляють у Міноборони, закупівля була здійснена за кошти додатково доведеного фінансування у грудні 2024 року через Prozorro.

"Завдяки конкуренції серед постачальників і прозорим процедурам закупівель ми не лише забезпечили армію якісним ресурсом, а й оптимізували використання бюджетних коштів, гарантуючи безперервність постачання", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Загалом на 2025 рік вже оголошено тендери на тилове забезпечення на суму 38,2 млрд грн:

Харчові продукти – 24,4 млрд грн;

Речове майно – 13,5 млрд грн.

Закупівлі пального для ЗСУ

Нагадаємо, Державна аудиторська служба України встановила, що під час купівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ постачальники безпідставно включали податок на додану вартість (ПДВ) до ціни, що призвело до переплат з боку держави на суму понад 1 мільярд гривень.

"Державний оператору тилу" повідомляв, що йому вдалося укласти сім контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень та зекономити 3,3 мільярда гривень під час закупівлі ПММ.

Також Міністерство оборони України маркує пальне, яке призначено для Збройних Сил України. У дизельне пальне додають барвник червоного кольору, а в бензин - зеленого.