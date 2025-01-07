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ВСУ закупили маркированное красителями дизельное топливо более чем на 2,7 млрд грн

горючее
ГОТ закупил маркированное красителями дизельное топливо для нужд армии

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" приобрело дизельное топливо с маркировкой красителями на сумму более 2.7 млрд грн и приступило к поставкам продукции ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Как отмечают в ведомстве, маркировка дизельного топлива – это эффективный инструмент контроля, позволяющий отслеживать каждую партию и минимизировать риски злоупотреблений, дает возможность идентифицировать и отследить топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи.

Отмечается, что особое внимание уделено проверке физико-химических свойств красок и исследованию их влияния на горючее. Проведенные тесты подтвердили, что красители не ухудшают качество продукции.

Как сообщают в Минобороны, закупка была осуществлена за счет дополнительно доказанного финансирования в декабре 2024 года через Prozorro.

"Благодаря конкуренции среди поставщиков и прозрачным процедурам закупок, мы не только обеспечили армию качественным ресурсом, но и оптимизировали использование бюджетных средств, гарантируя непрерывность поставок", — отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В общем на 2025 год уже объявлены тендеры на тыловое обеспечение на сумму 38,2 млрд грн:

  • Пищевые продукты – 24,4 млрд грн;
  • Вещественное имущество – 13,5 млрд. грн.

Закупки горючего для ВСУ

Напомним, Государственная аудиторская служба Украины установила, что при покупке   горюче-смазочных материалов для ВСУ поставщики безосновательно включали налог на добавленную стоимость (НДС) в цену, что привело к переплатам со стороны государства на сумму более 1 миллиарда гривен.

"Государственный оператор тыла" сообщал, что ему удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен и сэкономить 3,3 миллиарда гривен при закупке ГСМ.

Также Министерство обороны Украины маркирует горючее, которое предназначено для Вооруженных сил Украины. В дизельное горючее добавляют краситель красного цвета, а в бензин – зеленого.

Автор:
Светлана Манько