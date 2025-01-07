ВСУ закупили маркированное красителями дизельное топливо более чем на 2,7 млрд грн

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" приобрело дизельное топливо с маркировкой красителями на сумму более 2.7 млрд грн и приступило к поставкам продукции ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Как отмечают в ведомстве, маркировка дизельного топлива – это эффективный инструмент контроля, позволяющий отслеживать каждую партию и минимизировать риски злоупотреблений, дает возможность идентифицировать и отследить топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи.

Отмечается, что особое внимание уделено проверке физико-химических свойств красок и исследованию их влияния на горючее. Проведенные тесты подтвердили, что красители не ухудшают качество продукции.

Как сообщают в Минобороны, закупка была осуществлена за счет дополнительно доказанного финансирования в декабре 2024 года через Prozorro.

"Благодаря конкуренции среди поставщиков и прозрачным процедурам закупок, мы не только обеспечили армию качественным ресурсом, но и оптимизировали использование бюджетных средств, гарантируя непрерывность поставок", — отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В общем на 2025 год уже объявлены тендеры на тыловое обеспечение на сумму 38,2 млрд грн:

Пищевые продукты – 24,4 млрд грн;

Вещественное имущество – 13,5 млрд. грн.

Закупки горючего для ВСУ

Напомним, Государственная аудиторская служба Украины установила, что при покупке горюче-смазочных материалов для ВСУ поставщики безосновательно включали налог на добавленную стоимость (НДС) в цену, что привело к переплатам со стороны государства на сумму более 1 миллиарда гривен.

"Государственный оператор тыла" сообщал, что ему удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен и сэкономить 3,3 миллиарда гривен при закупке ГСМ.

Также Министерство обороны Украины маркирует горючее, которое предназначено для Вооруженных сил Украины. В дизельное горючее добавляют краситель красного цвета, а в бензин – зеленого.