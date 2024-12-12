Минобороны объявило тендеры на тыловое обеспечение на 34,2 млрд грн на 2025 год

Министерство обороны Украины, Командование Сил логистики ВСУ и закупочное агентство ГОТ продолжают планировать оборонные закупки для обеспечения военных нужд. На 2025 год уже объявлены тендеры на закупку тылового имущества на общую сумму 34,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В перечень объявленных тендеров входят:

Продукты питания на 24,4 млрд грн;

на 24,4 млрд грн; Вещественное имущество на 9,5 млрд грн;

на 9,5 млрд грн; Горюче-смазочные материалы на 314,7 млн грн.

Эти меры являются частью внедрения современных подходов к организации оборонных закупок, основанных на прозрачности, своевременности и ответственности.

Планы на 2025 год

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил, что всего в 2025 году на тыловое обеспечение планируется выделить более 67 миллиардов гривен, а на половину этой суммы тендеры уже объявлены.

"Заблаговременное контрактование — это гарантия того, что Вооруженные силы Украины будут обеспечены всем необходимым. В разгар войны мы не можем позволить себе промедлений", — подчеркнул он.

Директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский добавил, что долгосрочное планирование позволяет украинскому бизнесу качественно выполнять большие объемы заказов.

Согласно сообщению, до конца 2024 года в системе Prozorro будут проведены торги по закупке:

550 тысяч пар летних ботинок;

1 миллион летних полевых костюмов для военных.

Это позволит заблаговременно подготовиться к весенне-летнему периоду 2025 года.

Напомним, по состоянию на ноябрь ГОТ сэкономил 16,7 млрд грн на закупках тылового обеспечения за 10 месяцев 2024 года. Экономия стала возможна благодаря высокой конкуренции на торгах, организованных через систему Prozorro. В среднем в тендерах участвовало 4,2 контрагента.