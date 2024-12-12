Міноборони оголосило тендери на тилове забезпечення на 34,2 млрд грн на 2025 рік

Міністерство оборони України, Командування Сил логістики ЗСУ та закупівельна агенція ДОТ продовжують планувати оборонні закупівлі для забезпечення потреб військових. На 2025 рік уже оголошено тендери на закупівлю тилового майна на загальну суму 34,2 мільярда гривень.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

До переліку оголошених тендерів входять:

Продукти харчування на 24,4 млрд грн;

на 24,4 млрд грн; Речове майно на 9,5 млрд грн;

на 9,5 млрд грн; Пально-мастильні матеріали на 314,7 млн грн.

Ці заходи є частиною впровадження сучасних підходів до організації оборонних закупівель, заснованих на прозорості, своєчасності та відповідальності.

Плани на 2025 рік

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що загалом у 2025 році на тилове забезпечення планується виділити понад 67 мільярдів гривень, а на половину цієї суми тендери вже оголошено.

"Завчасне контрактування — це гарантія того, що Збройні сили України будуть забезпечені всім необхідним. У розпал війни ми не можемо дозволити собі зволікань", — наголосив він.

Директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський додав, що довгострокове планування дає українському бізнесу можливість якісно виконувати великі об’єми замовлень.

Згідно з повідомленням, до кінця 2024 року в системі Prozorro будуть проведені торги на закупівлю:

550 тисяч пар літніх черевиків;

1 мільйона літніх польових костюмів для військових.

Це дозволить завчасно підготуватися до весняно-літнього періоду 2025 року.

Нагадаємо, станом на листопад, ДОТ зекономив 16,7 млрд грн на закупівлях тилового забезпечення за десять місяців 2024 року. Економія стала можливою завдяки високій конкуренції на торгах, організованих через систему Prozorro. В середньому в тендерах брали участь 4,2 контрагенти.