С начала года ГОТ сэкономил на тендерах для ВСУ 16,7 млрд гривен

Закупочное агентство Министерства обороны Украины Государственный оператор тыла сэкономило 16,7 млрд грн на закупках тылового обеспечения за десять месяцев 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Основная часть экономии пришлась на три основных направления: продовольствие, горючее и вещевое имущество. На продовольственных контрактах сэкономлено 7 млрд грн, на топливе — 6 млрд грн, а на закупке вещевого имущества — 3,7 млрд грн.

Экономия стала возможна благодаря высокой конкуренции на торгах, организованных через систему Prozorro. В среднем в тендерах участвовало 4,2 контрагента.

Где наблюдалась самая большая конкуренция

Наибольшая конкуренция наблюдалась в сегменте закупок вещевого имущества – здесь среднее количество участников достигло 5,4 компаний на тендер. Продовольственное обеспечение имело 3,7 участников на тендер, а на закупки горюче-смазочных материалов приходилось 2,3 участника.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков подчеркнул, что приоритетом является прозрачность и эффективность закупок. Он отметил, что благодаря высокой конкуренции удалось добиться значительной экономии, в том числе привлечены 45 новых поставщиков вещевого имущества.

Министерство обороны заверило, что дальнейшие усилия будут направлены на повышение прозрачности и эффективности закупок для полноценного обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Напомним, в июне Минобороны предотвратило поставки около 340 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных.

После этого ГОТ, который является закупным агентством для военных нужд, ввел механизм, по которому избрана компания сможет заменить поставщика питания, который не справляется с выполнением заказа в полном объеме, или не может покрыть дополнительную потребность, когда оно возникает.