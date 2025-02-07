Закупки горючего для ВСУ: количество лотов увеличили вдвое

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" продолжает совершенствовать механизмы закупок горючего, расширяя возможности для участия бизнеса и повышая конкурентность на торгах, и увеличивает количество лотов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Это решение направлено на привлечение большего количества участников и повышение эффективности закупки горючего для военных.

В ведомстве отмечают, что государство направляет значительные средства на обеспечение ВСУ топливом, на закупку которого в 2024 году было израсходовано 28,2 млрд. грн.

ГОТ совершенствует закупки топлива

Напомним, что в прошлом году ГОТ внедрил модель закупок горючего по региональному принципу, ожидая большего интереса от участников рынка, учитывая специфику логистических цепочек в зависимости от региона.

Такая модель предполагала разделение поставок на четыре региона: Восточный, Южный, Центральный и Западный.

Каждый регион делится на следующие области:

Восточный регион (Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области);

(Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области); Южный регион (Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская области);

(Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская области); Центральный регион (Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области);

(Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области); Западный регион (Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области).

"Количество участников, выходивших на торги и уровень экономии на аукционах (редукционах), подтвердили эффективность такой модели закупок. Именно поэтому для повышения конкуренции и оптимизации логистических процессов потенциальных поставщиков ГОТ углубляет региональную модель", — отмечают в Минобороны.

Там добавляют, что ранее регион охватывал от 4 до 6 точек снабжения. Теперь количество лотов будет увеличено вдвое: вместо четырех больших региональных лотов будет восемь мельче с меньшим количеством точек поставки (от 1 до 2).

"‎Рынок горючего в Украине отмечается значительными рисками безопасности из-за постоянной угрозы со стороны РФ. Поэтому поставщики не сохраняют большие объемы на территории Украины. Углубление региональной модели позволяет уменьшить риски безопасности для бизнеса, снижая необходимые для участия в торгах объемы топлива. Это открывает возможности для новых игроков рынка, ила Марина Еремеева, директор программы горюче-смазочных материалов ГОТ.

В результате проведенных торгов на закупку дизельного горючего арктического, на лотах где был только один участник, экономия от ожидаемой стоимости в среднем составила 2.7%, в то же время на лотах где было более 2 участников торгов экономия в среднем составила 7.5%. В денежном эквиваленте это позволило дополнительно сэкономить 15,8 млн грн. Общая экономия на торгах дизельного горючего арктического составляет более 82 млн. грн.

Как убеждают в Минобороны, внедрение углубленной региональной модели закупки горючего будет способствовать справедливой конкуренции, лучшим ценам для государства и новым возможностям для бизнеса.

Закупки горючего для ВСУ

Напомним, Государственная аудиторская служба Украины установила, что при покупке горюче-смазочных материалов для ВСУ поставщики безосновательно включали налог на добавленную стоимость (НДС) в цену, что привело к переплатам со стороны государства на сумму более 1 миллиарда гривен.

"Государственный оператор тыла" сообщал, что ему удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен и сэкономить 3,3 миллиарда гривен при закупке ГСМ.

Также Министерство обороны Украины маркирует горючее, которое предназначено для Вооруженных сил Украины. В дизельное горючее добавляют краситель красного цвета, а в бензин – зеленого.

Недавно закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" приобрело дизельное топливо с маркировкой красителями на сумму более 2.7 млрд грн и приступило к поставкам продукции ВСУ.