Торги на закупівлю харчів для ЗСУ, оголошені ДОТ, провалилися через відсутність учасників

13 грудня мав відбутися аукціон, за результатами якого Державний оператор тилу (ДОТ) мав відібрати постачальників продуктів харчування для ЗСУ на 2025 рік за пілотною моделлю. Однак торги не відбулися, оскільки зі сторони операторів ринку жодна пропозиція не була надана.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

В ДОТ заявили, що з метою з'ясування всіх обставин та ухвалення подальших рішень оператор вже зібрав зворотній звʼязок з ринку. Наразі опрацьовується фідбек, а про результати буде повідомлено згодом.

Також в ДОТ зауважили, що з огляду на це пілотна модель буде оновлена та в такому вигляді буде поширена тільки в м. Києві і Київській області.

"Незабаром торги будуть переоголошені, тому слідкуйте за оновленнями", - повідомили в ДОТ.

Нагадаємо, нещодавно ДОТ оголосив закупівлі харчування на 2025 рік за пілотною моделлю. Вона передбачає ряд змін, зокрема:

відбір виробників на окремі групи товарів планується через закупівельні майданчики;

укладення тристоронніх угод: ДОТ-постачальник-виробник;

відвантаження відбуватиметься через розподільчі центри, де відбуватиметься вхідний та вихідний контроль якості;

здійснення регулярних аудитів потужностей виробників та постачальників.

У 2025 році паралельно діятимуть дві моделі постачання продуктів харчування: пілотна та поточна.

Нагадаємо, що ДОТ, який є закупівельною агенцією для потреб військових, запровадило механізм, за яким обрана компанія зможе замінити постачальника харчування, який не справляється з виконанням замовлення в повному обсязі, або не може покрити додаткову потребу, коли вона виникає.

Також ДОТ застосовуватиме обмежувальні заходи для постачальників для ЗСУ, які не виконують передбачених договорами зобов'язань.

Нещодавно ДОТ зупинив співпрацю з постачальником консервів для ЗСУ компанією "Трейд Граніт Інвест" з Донецької області та заборонив подальшу участь у торгах на рік.