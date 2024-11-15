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Для ЗСУ закуплять харчів на понад 20 млрд грн на перше півріччя 2025 року
Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" оголосила закупівлі харчування для Збройних сил України на перше півріччя 2025 року. Очікувана вартість закупівель – понад 20 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що наразі торги оголошені за поточною моделлю: постачальник самостійно визначає виробників товарів для ЗСУ.
Водночас для покращення якості продуктів і посилення контролю в новому договорі вже передбачено низку змін:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- деталізація описів продуктів,
- розширення об’єктів аудитів та перевірок,
- оновлення вимог до транспортування,
- перегляд штрафних санкцій тощо.
Згодом планується оголошення проведення закупівель для нової пілотної моделі закупівель, яка була презентована у вересні 2024.
Цього тижня вже було оголошено рамкові угоди на сигнальні торги для виробників за окремими категоріями, а саме овочі і фрукти, ковбасні вироби, м’ясо, молочні вироби та риба.
Повідомляється, що пілотний проєкт постачання діятиме паралельно з поточною моделлю у 2025 році в 5 областях: Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Кіровоградській.
Наразі ДОТ обирає контрагентів для подальшої кваліфікації та проведення, власне, сигнальних торгів, які заплановані на середину грудня.
"Цього року ми оголошуємо закупівлі заздалегідь, ще в листопаді, щоб гарантувати сталість постачання для військовослужбовців. Поточна логістична модель є відпрацьованою, знайомою та зрозумілою для учасників ринку, тому вона залишається передусім в областях, де проходить лінія зіткнення. Водночас "пілот" має низку переваг, що дозволить підвищити контроль якості товарів та прямий контакт безпосередньо з виробниками", – зазначила Галина Літош, директорка програми харчування ДОТ.
Нагадаємо, що ДОТ, який є закупівельною агенцією для потреб військових, запровадило механізм, за яким обрана компанія зможе замінити постачальника харчування, який не справляється з виконанням замовлення в повному обсязі, або не може покрити додаткову потребу, коли вона виникає.