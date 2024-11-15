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Для ВСУ закупят продовольствия более чем на 20 млрд грн на первое полугодие 2025 года
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" объявило закупки питания для Вооруженных сил Украины на первое полугодие 2025 года. Ожидаемая стоимость закупок – более 20 млрд. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что торги объявлены по текущей модели: поставщик самостоятельно определяет производителей товаров для ВСУ.
В то же время для улучшения качества продуктов и усиления контроля в новом договоре уже предусмотрен ряд изменений:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- детализация описаний продуктов,
- расширение объектов аудитов и проверок,
- обновление требований к транспортировке,
- пересмотр штрафных санкций и т.д.
Впоследствии планируется объявление проведения закупок для новой пилотной модели закупок, представленной в сентябре 2024 года.
На этой неделе уже были объявлены рамочные соглашения на сигнальные торги для производителей по отдельным категориям, а именно овощи и фрукты , колбасные изделия , мясо , молочные изделия. и рыба .
Сообщается, что пилотный проект снабжения будет действовать параллельно с текущей моделью в 2025 году в 5 областях: Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской.
В настоящее время ГОТ выбирает контрагентов для дальнейшей квалификации и проведения собственно сигнальных торгов, которые запланированы на середину декабря.
"В этом году мы объявляем закупки заранее, еще в ноябре, чтобы гарантировать постоянство поставок для военнослужащих. Текущая логистическая модель является отработанной, знакомой и понятной для участников рынка, поэтому она остается прежде всего в областях, где проходит линия столкновения. В то же время "пилот" имеет ряд преимуществ, что позволит повысить контроль качества товаров и прямой контакт с производителями", – отметила Галина Литош, директор программы питания ГОТ.
Напомним, что ГОТ, являющийся закупочным агентством для нужд военных, ввел механизм, по которому избранная компания сможет заменить поставщика питания, который не справляется с выполнением заказа в полном объеме, или не может покрыть дополнительную потребность, когда она возникает.