Торги на закупку продовольствия для ВСУ, объявленные ГОТ, провалились из-за отсутствия участников

13 декабря должен был состояться аукцион, по результатам которого Государственный оператор тыла (ГОТ) должен был отобрать поставщиков продуктов питания для ВСУ на 2025 год по пилотной модели. Однако торги не состоялись, поскольку со стороны операторов рынка ни одно предложение не было предоставлено.

Об этом сообщает пресс-служба ГОТ.

В ГОТ заявили, что в целях выяснения всех обстоятельств и принятия дальнейших решений оператор уже собрал обратную связь с рынка. Сейчас прорабатывается фидбек, а результаты будут сообщены впоследствии.

Также в ГОТ отметили, что ввиду этого пилотная модель будет обновлена и в таком виде будет распространена только в г. в Киеве и Киевской области.

"В скором времени торги будут переобъявлены, поэтому следите за обновлениями", — сообщили в ГОТ.

Напомним, недавно ГОТ объявил закупки питания на 2025 год по пилотной модели. Она предусматривает ряд изменений, в частности:

отбор производителей на отдельные группы товаров планируется через закупочные площадки;

заключение трехсторонних соглашений: ГОТ - поставщик - производитель;

отгрузка будет происходить через распределительные центры, где будет проходить входной и выходной контроль качества;

осуществление регулярных аудитов мощностей изготовителей и поставщиков.

В 2025 году будут параллельно действовать две модели поставок продуктов питания: пилотная и текущая.

Напомним, что ГОТ, являющийся закупочным агентством для нужд военных, ввел механизм, по которому выбранная компания сможет заменить поставщика питания, который не справляется с выполнением заказа в полном объеме, или не может покрыть дополнительную потребность, когда она возникает.

Также ГОТ будет применять ограничительные меры для поставщиков для ВСУ, не выполняющих предусмотренные договорами обязательства.

Недавно ГОТ остановил сотрудничество с поставщиком консервов для ВСУ компанией "Трейд Гранит Инвест" из Донецкой области и запретил дальнейшее участие в торгах на год.