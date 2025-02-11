ГОТ закупил 1,4 млн сухпайков за 364,5 млн грн: халяльных и кошерных рационов пока нет

Государственное предприятие "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины в конце января заключило семь контрактов на поставку 1,4 млн суточных полевых наборов продуктов (СПНП) для армии на 2025 год. Общая сумма сделок составила 364,57 млн. грн.

Об этом говорится в расследовании проекта "Наши деньги".

По результатам тендера, который проводился в системе "Прозорро", средняя цена одного пайка составляет 258 грн ($6,12), что на 7% дешевле ожидаемой стоимости. Это позволило сэкономить 27,52 млн. грн. Поставщики должны выполнить заказы в четырех партиях, крайний срок – 10 декабря 2025 года.

В ГОТ отмечают, что сухпайки будут соответствовать норме №15 – это трехразовое питание без металлических консервов. Общая калорийность стандартного набора – не менее 3500 ккал. В октябре 2023 года ассортимент ГПНП расширили с 7 до 14 вариантов меню, и поставки этого года охватывают все эти варианты.

Продукция на момент сдачи должна иметь не менее 90% срока годности, составляющего минимум 20 месяцев.

Несмотря на утвержденную в сентябре 2024 техническую спецификацию на кошерные, халяльные и другие инклюзивные пайки, в нынешней закупке они отсутствуют. В ГОТ заявили, что торги на кошерные и халяльные рационы запланированы на первый квартал 2025 года. В то же время, технической спецификации на веганские пайки пока не разработали.

Контроль качества и жалобы на низкую цену

Несмотря на заявления ГОТ, что в этом году он усилил контроль качества продукции, в ходе торгов один из участников выразил сомнения в качестве пайков при такой низкой цене. Он отметил, что $6 за набор (с учетом НДС и доставки) позволяет производить только "крайне некачественную еду" и привел для сравнения американский сухпаек стоимостью $25.

В ГОТ ответил, что поставщики имеют право не участвовать в тендере, если их не устраивают условия.

Также участники торгов просили снизить требование дохода компании до 10% от стоимости закупки и изменить график поставок с поквартального на помесячный, но эти предложения не были учтены.

Условия участия в тендере

Сообщается, что компании, претендовавшие на контракт, должны отвечать следующим требованиям:

иметь квалифицированный персонал (менеджер проекта, бухгалтер, контролер качества, мастер производственной линии, ответственный за закупки и 10 комплектующих);

владеть складскими и производственными помещениями площадью не менее 200 кв. м с соответствующим температурным режимом;

иметь грузовой транспорт;

подтвердить доход не менее 30% стоимости закупки в 2023 или 2024 году;

продемонстрировать опыт снабжения именно ГПНП с 2021 года, подтвержденный договорами и актами приема-передачи.

Кроме того, участники тендера должны предоставить банковскую гарантию в размере 1% от ожидаемой стоимости закупки.

Кто разделил контракты на 364 млн грн

В результате победу в тендере одержали три компании.

ООО "Партнер юкрейн" (Днепр) — работает с 2017 года, основной владелец Станислав Яблонский. Фирма сменила профиль деятельности в 2022 году, а с октября 2023 года занимается производством пищевых продуктов. С 2020 года получила господряды на 304,61 млн грн.

ООО "Фабрика вкуса" (Одесса) – принадлежит Игорю Левинзону (52%) и Ольге Боголюбовой (48%). Фирма фигурирует в уголовном производстве Бюро экономической безопасности (БЭБ) по растрате бюджетных средств. По версии следствия компания вместе с партнерами поставляла товары в одесские больницы по завышенным ценам. С 2016 года "Фабрика вкуса" получила госконтракты на 1,9 млрд. грн.

ООО "Митформ" (Полтавская область) – зарегистрированное в июле 2022 года, принадлежит Александру Скрипнику. Главный вид деятельности – оптовая торговля мясом. Фирма фигурирует в производстве БЭБ по уклонению от уплаты налогов ООО "Евро Вик". С 2024 года получила госконтракты на 719,91 млн грн.

"Наши деньги" пишут, что в общей сложности тендер был объявлен на 1,7 млн пайков общей стоимостью 485 млн грн, но два лота на 93,55 млн грн не состоялись, поскольку по условиям конкурса один участник мог получить не более трех контрактов.

Напомним, что в 2025 году ГОТ заключил с ЮТ Компани договор о внедрении новой модели поставки питания ВСУ. Это пилотный проект, который стартует в Киеве и Киевской области. Он имеет существенные отличия от действующей модели снабжения и предполагает четкое разграничение функций закупок и логистики.