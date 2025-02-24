Неякісні продукти та пальне: Міноборони повернуло постачальникам продукцію майже на 50 млн гривень

З початку 2025 року Центральне управління контролю якості Міноборони прийняло майже 1 млн одиниць товару на загальну суму 2.26 млрд грн. Це дозволило запобігти потраплянню на фронт для Збройних сил значної кількості бракованого майна, непридатного продовольства та неякісного пального. Постачальникам повернуто неякісної продукції на майже 50 млн гривень.



Про це повідомили в оборонному відомстві.

Як уточнюють в міністерстві, через невідповідність вимогам постачальникам повернуто майже 46 000 одиниць продукції на суму 48.4 млн грн, що становить 2% від загального обсягу. Наразі більшість постачальників усунули недоліки та дефекти, і після повторної перевірки було прийнято продукцію на суму 21,2 млн грн, що становить понад 43% від забракованого.

Браковане пальне

Через виявлення надмірного вмісту води в дизельному пальному, понад 55 тонн некондиційного пального на суму 2,23 млн грн не було допущено до постачання в ЗСУ за результатами лабораторних випробувань. Станом на середину лютого 2025 року постачальник повністю замінив некондиційне пальне. Загалом з початку року було відібрано 1 142 проби пально-мастильних матеріалів.

Продукти харчування

Також в Міноборони зазначили, що при перевірці харчових продуктів перед постачанням у військові частини досліджено понад 4 300 тонн продовольства, із яких 694 тонни на суму 140 млн грн не допущені до забезпечення військових через невідповідність вимогам якості.

Крім того, під час інспекції у військових частинах перевірено понад 1 200 тонн продуктів. З них майже 83 000 комплектів сухпайків. За результатами інспекції понад 31 тонни небезпечних продуктів на суму 3 млн грн не допустили до використання.

Раніше повідомлялося, що Міноборони запровадило нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуватимуться лише після лабораторного контролю, а їхній облік буде здійснюватися в ІТ-системі DOT-Chain.

Також через DOT-Chain військові частини зможуть подавати претензії щодо якості продуктів. Це дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.