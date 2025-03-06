Міноборони посилює перевірку сухпайків для ЗСУ: що зміниться

Міноборони впровадило багаторівневу систему контролю якості сухпайків для ЗСУ, щоб військові на передовій отримували найкращі добові польові набори продуктів.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Багаторівнева система контролю якості сухпайків

Зазначається, що згідно з новими нормативами, державні контракти на постачання сухпайків тепер обов’язково включають контроль усіх їхніх складників у лабораторіях. Це стосується не лише перших і других страв, а й додаткових продуктів.

Лише після проведення лабораторних досліджень постачальники отримують дозвіл на комплектування пайків. Далі організовують дегустацію готових страв, під час якої оцінюється їхня харчова цінність.

На наступному етапі відбувається приймання партій пайків на об’єднаних центрах забезпечення ЗСУ. Приймання здійснюватиме спеціальна комісія, до складу якої входять представники Центрального управління контролю якості (ЦУКЯ), Управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини, Міноборони України, Командування сил логістики та постачальників.

Як пояснюють в Міноборони, з кожної партії відбираються кілька ящиків, які розкривають для перевірки на відповідність комплектності та наявності протоколів випробувань для кожного виду продукції. У відомстві переконують, що всі виявлені порушення оперативно усуватимуть, а неякісну продукцію повертатимуть постачальнику для усунення недоліків.

У Міноборони повідомили, що з початку року вже не допустили до постачання близько 90 тис. комплектів сухпайків.

"Запроваджена система контролю спрямована на те, щоб до війська надходили лише якісні продукти. Виявлені невідповідності змушують постачальників покращувати складові сухпайків, що позитивно впливає на їхню якість", – зазначив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

Нагадаємо, державне підприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони України наприкінці січня уклало сім контрактів на постачання 1,4 млн добових польових наборів продуктів для армії на 2025 рік. Загальна сума угод склала 364,57 млн грн.

Чверть військових підтримують запровадження інклюзивних сухпайків

У застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо якості сухпайків для ЗСУ. Участь в опитуванні взяли 9 128 чинних військовослужбовців.

Так, понад половина учасників високо оцінили сухпайки: 51% поставили оцінки п’ять і чотири за п’ятибальною шкалою. Водночас близько 25% респондентів висловили потребу в інклюзивному харчуванні, що враховує релігійні, етичні та медичні особливості.

Міноборони та Державний оператор тилу вже розробляють технічні специфікації для нових харчових наборів, зокрема халяльних, рослинних і кошерних раціонів. Вони відповідатимуть релігійним, медичним і етичним вимогам військовослужбовців.

Також у нових раціонах з’являться традиційні українські страви, які мають високий попит серед військових, такі як борщ, каші та м’ясні страви, а також більше супів, овочевих страв і десертів.