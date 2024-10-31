Чверть військових підтримують запровадження інклюзивних сухпайків – опитування

У застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо якості сухпайків для ЗСУ, зокрема добових польових наборів продуктів №15 (звичайних і посилених із підігрівом). Протягом двох тижнів участь в опитуванні взяли 9 128 чинних військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, зворотний зв'язок допоможе покращити раціони й адаптувати їх до потреб військових, а "Армія+" дозволила швидко зібрати дані й провести аналіз для підвищення якості харчування.

За результатами опитування, понад половина учасників високо оцінили сухпайки: 51% поставили оцінки п’ять і чотири за п’ятибальною шкалою. Водночас близько 25% респондентів висловили потребу в інклюзивному харчуванні, що враховує релігійні, етичні та медичні особливості.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначив, що результати показали необхідність створення рішень для задоволення потреб кожного військового і МО активно працюватиме над цим.

Міноборони та Державний оператор тилу вже розробляють технічні специфікації для нових харчових наборів, зокрема халяльних, рослинних і кошерних раціонів. Вони відповідатимуть релігійним, медичним і етичним вимогам військовослужбовців.

Також у нових раціонах з’являться традиційні українські страви, які мають високий попит серед військових, такі як борщ, каші та м’ясні страви, а також більше супів, овочевих страв і десертів.

На основі отриманих результатів буде оновлено технічні специфікації й заплановано закупівлі на 2025 рік, що дозволить підвищити якість харчування ЗСУ та задовольнити різноманітні потреби особового складу.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони запустило застосунок "Армія+", анонсований у лютому. Застосунок надаватиме військовим доступ до документів та послуг, спрощуючи та оцифровуючи військові процеси.