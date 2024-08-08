Міноборони запустило застосунок "Армія+": які функції доступні

Міністерство оборони запустило застосунок "Армія+", анонсований у лютому. Застосунок надаватиме військовим доступ до документів та послуг, спрощуючи та оцифровуючи військові процеси. Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у першій версії застосунку "Армія+" для військовослужбовців доступні 11 різновидів рапортів, а також унікальний ID-номер, який дозволяє надсилати рапорти на підпис. Командир у "Армія+" повинен протягом трьох днів затвердити рапорт або надати пояснення у разі відмови.



Також, згідно повідомленням президента України Володимира Зеленського, у майбутніх оновленнях застосунку будуть додані функції, які дозволять військовим задовольняти всі необхідні соціальні та комунікативні потреби під час служби.

"У застосунку будуть курси та навчальні програми, які потрібні. Українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїну та громадянину. Транспорт – можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги. Медицина й медичні документи – усе це має бути та буде зручним. Банкінг і кредитування – держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для наших українських воїнів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в застосунку буде надійна комунікація між військовими за допомогою захищених чатів.

Додамо, що застосунок "Армія+" вже доступний на платформах App Store та Google Play.

Команда розробників: хто стоїть за створенням Армія+

Як повідомила заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко виданню DOU, над розробкою застосунку працювали чотири окремі команди. Юридичний відділ займався нормативно-правовими актами, необхідними для запуску, команда бізнес-аналітиків опрацьовувала сервіси, які були першими підготовлені до впровадження, продуктова команда безпосередньо займалася розробкою застосунку, а команда кіберфахівців відповідала за протоколи захисту.

У кожній команді було по 20–25 осіб. Більшу частину функціоналу, що вже доступний, створили військовослужбовці IT-напряму Міноборони, використовуючи власні ресурси міністерства та Генерального штабу.

Водночас керівник директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков зазначив, що міністерство не ставить за мету повністю відмовитися від паперових рапортів, а лише пропонує можливість замінити їх електронними.

Однак він додав, що це перша е-послуга в історії української армії, і Міноборони буде стежити за тим, як швидко і успішно електронні рапорти приживатимуться серед військовослужбовців.