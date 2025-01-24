На Львівщині військові можуть взяти іпотеку "єОселя" під 0% вже в п'яти банках

Програма компенсації стосується не всіх військових, водночас серед претендентів є прикордонники та поліцейські.

У Львівській області військовослужбовцям деякі банки вже видають безвітсоткові кредити. Віднині вони зможуть отримати кредит "Оселя" на купівлю житла під 0% ще у двох банках.

В межах програми компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами Львівська ОВА підписала угоди з Сенс Банком та Скай Банком, повідомили на брифінгу у Львівській ОВА.

Скай Банк та Сенс Банк долучились до програми, яка підсилює дію державної програми “єОселя” та дає змогу знизити відсоткову ставку за іпотечними кредитами на 3% військовослужбовцям ЗСУ за контактом, силовикам, ветеранам війни та членам їхніх сімей.

Минулого року до програми компенсації долучились три банки - ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Як зазначила т.в.о. директора департаменту економічної політики ЛОВА Галина Широчук, минулого року згаданою програмою охопили 400 позичальників. Цьогоріч на програму збільшили фінансування до 15 млн грн, тоді як минулого року на неї виділяли 11,8 млн грн.

0% для військових: умови пільгової іпотеки з компенсацією відсотків

Що стосується умов, вони є стандартними у всіх банках. Це - можливість отримати кредит максимально на 12 років під процентну ставку в залежності від того, чи клієнт відповідає пільговій категорії чи масовому сегменту.

"Це може бути на 7% протягом перших десяти років, або 3% річних на перші десять років кредитування. Якщо клієнт підпадає під пільгову категорію в межах регіональної програми іпотечного кредитування, то він також буде отримувати компенсацію на ці решту 3%", - наголосив керівник з методології та побудови співпраці з іпотечного кредитування АТ “Сенс Банк” Назар Вихованський.

Іншими словами, фактично для клієнта цей кредит буде безвідсотковим, додав представник банку.

Хто може отримати компенсацію на іпотеку під 0%

Як зазначено в програмі компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами окремих категорій громадян у Львівській області, здешевлення кредитів на придбання житла, взятих в рамках державної програми “єОселя” стосується наступних категорій:

військовослужбовців ЗСУ за контрактом,

працівників СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони та Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, ДСНС,

співробітників Служби судової охорони,

поліцейських та членів їх сімей.

Ці категорії претендентів можуть отримати іпотечний кредит у банках без відсотків.

Для ветеранів війни та членів їх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни, а також загиблих захисників відсоткову ставку знизили до 4% річних.

ЄОселя під 0%: як отримати додаткову компенсацію

Щоб отримати додаткову компенсацію в рамках обласної програми потрібно:

Подати заявку у “Дії” на іпотеку "єОселя" та отримати підтвердження.

Обрати один із банків-партнерів: Ощад, Приват, Укргазбанк, Сенс або Скай Банк.

Обрати квартиру у будь-якому населеному пункті Львівської області.

Укласти угоду з обраним банком та додати заяву на отримання додаткової компенсації відсотків з обласного бюджету.

Delo.ua писало напередодні про те, що популярна пільгова іпотека "єОселя" знову почала приймати заявки після місячної перерви.