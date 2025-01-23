Іпотека "єОселя" почала приймати заявки після місячного простою

Популярна державна іпотечна програма "єОселя" знову запрацювала після місячної перерви, пов'язаної з російською кібератакою.

Програма почала приймати заявки ще вчора - після запуску держреєстрів, однак робота велась у тестовому режимі.

"Сервіси знову працюють в "Дії", заявку можна подавати", - повідомили Delo.ua в пресслужбі ПрАТ "Укрфінжитло".

У період, коли оновлювали реєстри, "єОселя" не могла приймати заявки, адже при подачі в "Дії" інформація про кандидата підтягується з багатьох реєстрів.

"Водночас не було можливості укладати угоди, адже під час купівлі-продажу нерухомості також необхідно вносити інформацію в ці реєстри і використовувати їх для перевірки даних. З приводу угод - реєстри були відкриті повністю вчора, тож відучора почали поступово укладатися угоди", - пояснили в компанії.

Підтвердили інформацію про прийом заявок і в пресслужбі "Ощадбанку": партнер програми повністю відновив іпотечне кредитування. Як наголошують у банку, податися новим претендентам за останній місяць було неможливо. Утім, Ощад ні на день не зупиняв розгляд запитів по кредитах клієнтів, які подали заявки в "Дії" до 19 грудня: спеціалісти ухвалювали рішення, надавали гарантійні листи за цими кейсами та проводили роз'яснювальну роботу з клієнтами.

"Наше завдання зараз якомога швидко видати кредити, за якими вже прийняті позитивні рішення, але швидкість видач залежить від поточного фінансування програми "Укрфінжитлом". Адже великий попит та затребуваність програми через її вигідні умови перевищує наразі можливості фінансування", - додали у пресслужбі.

Раніше після кібератаки 19 грудня у коментарі Delo.ua у компанії наголосили, що, на жаль, "єОселя", як і багато українських сервісів, також постраждала від призупинення роботи реєстрів".

Delo.ua повідомляло у понеділок 20 січня про те, що державні реєстри розблоковані, проте угоди з нерухомістю усе ще не підписують.

Напередодні стало відомо, що програма "єВідновлення" знову запрацювала.

Восени повідомлялось також про те, що у популярній державній програмі "єОселя" — затримки фінансування.