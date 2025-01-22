Послуга "єВідновлення" відновила роботу після кібератаки

Послуга "єВідновлення" оголосила про повне відновлення роботи. Ця програма, призначена для власників пошкодженого або знищеного житла, була тимчасово недоступна через масштабну кібератаку, яка призвела до призупинення роботи державних реєстрів.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Тепер громадяни знову можуть подати заяву на отримання компенсації через портал або мобільний застосунок "Дія", а також звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Повідомляється, що для зручності громадян Міністерство продовжило терміни дії бронювання житлових сертифікатів на 30 днів — до 20 лютого 2025 року включно. Це рішення дозволить власникам житлових сертифікатів у спокійному режимі завершити оформлення угод купівлі-продажу нового житла на заміну зруйнованого.

Отримані кошти можна витратити на будівельні матеріали або оплати послуг підрядників, які допоможуть відновити оселю. Послуга актуальна для підконтрольних територій України.

Зазначається, що першочергово компенсації отримають військовослужбовці, багатодітні сім’ї та люди з інвалідністю.

Як скористатися послугою

Через портал або застосунок "Дія":

Увійдіть у свій акаунт; Перейдіть у розділ "єВідновлення"; Заповніть заявку, додаючи необхідні документи.

Через ЦНАП:

Зверніться до найближчого Центру надання адміністративних послуг; Заповніть заяву на місці з допомогою працівника центру.

Наголошується, щоб податися на "єВідновлення", у Державному реєстрі речових прав обов’язково має бути запис про ваше право власності на майно.

Нагадаємо, що можливість податися на програму на порталі "Дія" (раніше подання заявок було доступне лише в застосунку "Дія") стало доступним у жовтні, 2024 року.