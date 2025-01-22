Услуга "єВідновлення" возобновила работу после кибератаки

Услуга "єВідновлення" объявила о полном возобновлении работы. Эта программа, предназначенная для владельцев поврежденного или уничтоженного жилья, была временно недоступна из-за масштабной кибератаки, которая привела к приостановке работы государственных реестров.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

Теперь граждане снова могут подать заявление на получение компенсации через портал или мобильное приложение "Дія", а также обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Сообщается, что для удобства граждан Министерство продлило сроки действия бронирования жилищных сертификатов на 30 дней до 20 февраля 2025 года включительно.

Это решение позволит владельцам жилищных сертификатов в спокойном режиме завершить оформление сделок купли-продажи нового жилья взамен разрушенного.

Полученные средства можно потратить на строительные материалы или оплаты услуг подрядчиков, которые помогут восстановить жилье. Услуга актуальна для подконтрольных территорий Украины.

Отмечается, что в первую очередь компенсации получат военнослужащие, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

Как воспользоваться услугой

Через портал или приложение "Дія" :

Войдите в свой аккаунт; Перейдите в раздел "єВідновлення"; Заполните заявку, добавляя необходимые документы.

Через ЦПАУ :

Обратитесь в ближайший Центр предоставления административных услуг; Заполните заявление с помощью работника центра.

Отмечается, чтобы направиться на "єВідновлення", в Государственном реестре вещных прав обязательно должна быть запись о вашем праве собственности на имущество.

Напомним, что возможность податься на программу на портале "Дія" (ранее подача заявок была доступна только в приложении "Дія") стала доступной в октябре, 2024 года.