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В Украине возобновлена работа всех госреестров после масштабной кибератаки
20 января 2025 г. в Украине полностью восстановлено функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны России.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Доступны следующие ключевые реестры:
- Государственный реестр прав на недвижимое имущество;
- Государственный реестр обременений движимого имущества;
- Автоматизированная система исполнительного производства;
- Электронный реестр апостилей;
- Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;
- Автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";
- Единый государственный реестр лиц, по которым применены положения Закона Украины "Об очищении власти".
"Восстановлена инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян. (...) Финальный шаг – актуализация данных внесенных за время восстановления, чем уже занимаются специалисты исполнительной службы и частные исполнители. Еще раз подчеркну, данные украинцев не были утрачены", — написала министр юстиции. Ольга Стефанишина.
Вместе с реестрами постепенно восстанавливается электронный обмен данными с другими государственными органами, включая Государственную налоговую службу, Министерство внутренних дел, Государственную миграционную службу, Пенсионный фонд, Министерство цифровой трансформации, Госгеокадастр, Госпогранслужбу и другие.
Согласно сообщению, в ближайшее время на портале и в приложении "Действие" будет восстановлен доступ к услугам, связанным с указанными реестрами, что позволит гражданам снова пользоваться цифровыми сервисами бесперебойно.
Сообщается, что на период актуализации данных об обременении недвижимого имущества государственными и частными исполнителями временно ограничен доступ нотариусов и государственных регистраторов в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Напомним, Министерство юстиции работает над созданием механизма защиты данных, который станет своеобразным "Пентагоном" государственных реестров.
Кибератака на госреестры
Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры .
В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС).
Также с 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной российской кибератаки. Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата.