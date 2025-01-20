В Украине возобновлена работа всех госреестров после масштабной кибератаки

20 января 2025 г. в Украине полностью восстановлено функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны России.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Доступны следующие ключевые реестры:

Государственный реестр прав на недвижимое имущество;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Автоматизированная система исполнительного производства;

Электронный реестр апостилей;

Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу;

Автоматизированная система "Банкротство и неплатежеспособность";

Единый государственный реестр лиц, по которым применены положения Закона Украины "Об очищении власти".

"Восстановлена инфраструктура государственных реестров после самой масштабной кибератаки россиян. (...) Финальный шаг – актуализация данных внесенных за время восстановления, чем уже занимаются специалисты исполнительной службы и частные исполнители. Еще раз подчеркну, данные украинцев не были утрачены", — написала министр юстиции. Ольга Стефанишина.

Вместе с реестрами постепенно восстанавливается электронный обмен данными с другими государственными органами, включая Государственную налоговую службу, Министерство внутренних дел, Государственную миграционную службу, Пенсионный фонд, Министерство цифровой трансформации, Госгеокадастр, Госпогранслужбу и другие.

Согласно сообщению, в ближайшее время на портале и в приложении "Действие" будет восстановлен доступ к услугам, связанным с указанными реестрами, что позволит гражданам снова пользоваться цифровыми сервисами бесперебойно.

Сообщается, что на период актуализации данных об обременении недвижимого имущества государственными и частными исполнителями временно ограничен доступ нотариусов и государственных регистраторов в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Напомним, Министерство юстиции работает над созданием механизма защиты данных, который станет своеобразным "Пентагоном" государственных реестров.

Кибератака на госреестры

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры .

В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС).

Также с 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной российской кибератаки. Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата.