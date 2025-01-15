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В Минюсте рассказали, когда возобновят работу всех реестров после кибератаки РФ

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Реестры исполнительных производств, обременений и движимого имущества возобновят к концу месяца

Министерство юстиции продолжает работу по восстановлению государственных реестров после масштабной российской кибератаки. Уже удалось возобновить работу некоторых из них, но часть еще находятся в процессе восстановления.

Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.

По его словам, уже удалось возобновить работу критически важных реестров.

Как сообщил Кучерявенко, запуск всех сервисов планируется к концу января.

"В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые возобновлялись поэтапно, реестры, которые не работают, могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности", — пояснил замминистра.

Отметим, что Министерство юстиции работает над созданием механизма защиты данных, который станет своеобразным "Пентагоном" государственных реестров.

Кибератака на госреестры

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры .

В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС ).

Также с 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР ) после масштабной российской кибератаки.

Раньше   возобновили работу трех основных реестров нотариата:

  • Единый реестр доверенностей,
  • Наследственный реестр;
  • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
Автор:
Светлана Манько