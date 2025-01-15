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В Минюсте рассказали, когда возобновят работу всех реестров после кибератаки РФ
Министерство юстиции продолжает работу по восстановлению государственных реестров после масштабной российской кибератаки. Уже удалось возобновить работу некоторых из них, но часть еще находятся в процессе восстановления.
Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко.
По его словам, уже удалось возобновить работу критически важных реестров.
Как сообщил Кучерявенко, запуск всех сервисов планируется к концу января.
"В отличие от государственного реестра актов гражданского состояния или ЕГР, которые возобновлялись поэтапно, реестры, которые не работают, могут быть восстановлены только одновременно из-за их тесной взаимосвязанности", — пояснил замминистра.
Отметим, что Министерство юстиции работает над созданием механизма защиты данных, который станет своеобразным "Пентагоном" государственных реестров.
Кибератака на госреестры
Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры .
В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС ).
Также с 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР ) после масштабной российской кибератаки.
Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата:
- Единый реестр доверенностей,
- Наследственный реестр;
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.