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Сделки с недвижимостью до сих пор остаются заблокированными из-за кибератаки: на какие реестры ждет рынок
За последнюю неделю Минюст запустил некоторые реестры, необходимые для нотариусов для проверки данных, однако для заключения имущественных сделок их недостаточно.
Проходит третья неделя после хакерской атаки на госреестры, в течение этого времени не был заключен ни один договор, связанный с недвижимостью.
Некоторые необходимые для работы рынка недвижимости реестры все еще остаются заблокированными.
Поэтому договора с недвижимостью невозможны, отметила в комментарии Delo.ua в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. В частности, речь идет о договорах об отчуждении имущества — купле-продаже, дарении, наследовании и другие.
"Не работает ни реестр должников, ни реестр ипотек, ни реестр на право собственности. Обещают, что на днях могут запускать, но пока официального подтверждения нет", – пояснила глава киевского подразделения АФНУ Оксана Ковтун.
По состоянию на данный момент Минюст сообщил о возобновление работы четырех основных реестров нотариата:
- единый реестр доверенностей,
- наследственный реестр;
- единый реестр специальных бланков нотариальных документов;
- реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС).
Как пояснила в комментарии Delo.ua адвокат компании "Наказ" Наталья Чацкис, у нотариусов уже есть возможность регистрировать доверенности, завещания и наследственные дела, выдавать свидетельства на наследство, а также проверять бланки нотариальных документов (например, проверить доверенность, ранее удостоверенную другим нотариусом).
Но реестр прав на недвижимое имущество до сих пор закрыт. Поэтому сейчас проводить какие-либо сделки, касающиеся недвижимости невозможно.
"В реестре прав на недвижимость хранится информация о том, кому эта недвижимость принадлежит. Соответственно пока не работает реестр, нельзя установить, принадлежит ли продавцу, например, эта недвижимость или нет. А значит и провести сделку невозможно. В этом же реестре недвижимости регистрируется право собственности нового владельца", – пояснила адвокат.
Так как реестр не работает, то и зарегистрировать новое право собственности нельзя. Необходимо дождаться, пока откроют реестр прав на недвижимость. Об этом в Минюсте пока не сообщали.
Delo.ua писало вечером 19 декабря о масштабной кибератаке на украинские госреестры Министерства юстиции Украины. Пророссийский телеграмм-канал XakNet Team сообщил о масштабной утечке данных.
Впоследствии эту информацию подтвердила вице-премьер-министр юстиции Ольга Стефанишина, заявив о «самой масштабной внешней кибератаке на государственные реестры Украины». При этом чиновник опроверг утверждение о краже персональных данных.