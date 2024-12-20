Масштабная кибератака на госреестры: как будет работать ГРАГС какие услуги предоставляются

Министерство юстиции Украины сообщает об изменениях в предоставлении услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния из-за временного отсутствия доступа в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как работают отделы ГРАГС

Несмотря на технические ограничения, все отделы гос регистрации актов гражданского состояния работают в штатном режиме. Услуги предоставляются исключительно в бумажной форме, в частности:

Регистрация рождения, происхождения, брака, расторжения брака, смены имени, смерти без использования программного обеспечения реестра.

без использования программного обеспечения реестра. Прием заявлений на повторную выдачу свидетельств , а также о внесении изменений, обновлении или аннулировании актовых записей.

, а также о внесении изменений, обновлении или аннулировании актовых записей. Выдача свидетельств о регистрации актов гражданского состояния на основе бумажных архивов.

Для подачи заявлений используются бумажные формы, утвержденные приказом Министерства юстиции Украины.

временно недоступные услуги онлайн

В связи с прекращением доступа к реестру невозможно:

подавать заявления через электронные сервисы;

получать выдержки из Реестра;

пользоваться услугой "е Малятко";

подавать документы для проставления апостиля.

Также услуги в сфере ГРАГС не предоставляются через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

С актуальными контактами отделов ГРАГС можно ознакомиться на сайтах межрегиональных управлений Министерства юстиции:

Альтернативные варианты для получения помощи

Для выплат в связи с рождением ребенка или погребением из-за смерти можно обращаться непосредственно в соответствующие органы. Органы местного самоуправления продолжают предоставлять услуги регистрации рождения, смерти и брака в пределах своих полномочий.

Министерство юстиции уверяет, что все записи будут перенесены в электронный реестр после возобновления доступа.

Масштабная кибератака на госреестры

Минюст уже заявил, что речь идет о масштабном сбое на уровне сетевой инфраструктуры, обслуживающей реестры. В сообщении заявлялось, что реестры, а также сайты министерства и ГП НИС "будут недоступны до конца дня" четверга.

Вечером в анонимном Telegram-канале XakNet Team, позиционирующем себя как российская хакерская группировка, появилось сообщение об осуществлении кибератаки на ГП НИС, в результате которой был получен доступ ко "всем данным Минюста Украины".

При этом было заявлено, что было скачано "данные объемом более 1 миллиарда строк" и "решение удалить всю имеющуюся информацию, причем не только там, но и в том числе на серверах в Польше, где хранились резервные копии". Также авторы пообещали "продолжение".

В то же время, Министерство юстиции не подтверждает утечку персональных данных в результате российской кибератаки на его сетевую инфраструктуру.

Глава ведомства Ольга Стефанишина отметила, что все социальные выплаты, связанные с актами гражданского состояния, осуществляются на основании соответствующих заявлений и будут рассмотрены после возобновления реестров. В свою очередь все, что касается завещаний и наследия, будет осуществляться нотариусами без доступа к реестрам.