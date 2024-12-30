- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине возобновлена работа ключевых нотариальных реестров после российской кибератаки
30 декабря стало известно о возобновлении работы трех важных нотариальных реестров, выведенных из строя в результате масштабной кибератаки со стороны России.
Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.
В частности, восстановлен доступ к Единому реестру доверенностей, Наследственному реестру и Единому реестру специальных бланков нотариальных документов.
Это означает, что нотариусы по всей стране могут снова регистрировать доверенности, завещания, наследственные дела и проверять специальные бланки нотариальных документов.
Также были введены усиленные меры киберзащиты по минимизации рисков в будущем.
В Минюсте отметили, что все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в электронную базу данных в течение пяти рабочих дней.
"Работаем над открытием других реестров. Следите за обновлениями на официальных страницах Минюста в Фейсбуке и Телеграмме", — говорится в сообщении Минюста.
Напомним, вечером 19 декабря прошла масштабная кибератака на украинские госреестры Министерства юстиции Украины. Пророссийский телеграмм-канал XakNet Team сообщил о масштабной утечке данных.
Впоследствии эту информацию подтвердила вице-премьер-министр юстиции Ольга Стефанишина, заявив о "самой масштабной внешней кибератаке на государственные реестры Украины". При этом чиновник опроверг утверждение о краже персональных данных.