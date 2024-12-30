В Украине возобновлена работа ключевых нотариальных реестров после российской кибератаки

30 декабря стало известно о возобновлении работы трех важных нотариальных реестров, выведенных из строя в результате масштабной кибератаки со стороны России.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

В частности, восстановлен доступ к Единому реестру доверенностей, Наследственному реестру и Единому реестру специальных бланков нотариальных документов.

Это означает, что нотариусы по всей стране могут снова регистрировать доверенности, завещания, наследственные дела и проверять специальные бланки нотариальных документов.

Также были введены усиленные меры киберзащиты по минимизации рисков в будущем.

В Минюсте отметили, что все нотариальные действия, которые были совершены в отсутствие доступа к реестрам, будут внесены в электронную базу данных в течение пяти рабочих дней.

"Работаем над открытием других реестров. Следите за обновлениями на официальных страницах Минюста в Фейсбуке и Телеграмме", — говорится в сообщении Минюста.

Напомним, вечером 19 декабря прошла масштабная кибератака на украинские госреестры Министерства юстиции Украины. Пророссийский телеграмм-канал XakNet Team сообщил о масштабной утечке данных.

Впоследствии эту информацию подтвердила вице-премьер-министр юстиции Ольга Стефанишина, заявив о "самой масштабной внешней кибератаке на государственные реестры Украины". При этом чиновник опроверг утверждение о краже персональных данных.