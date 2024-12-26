Сделки с недвижимостью заблокированы из-за кибератаки: когда можно будет продавать имущество

Прошла неделя после хакерской атаки на государственные реестры, в течение этого времени не было заключено ни одного соглашения, связанного с недвижимостью.

Все необходимые для заключения сделок реестры – Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и ФЛП, Государственный реестр прав на недвижимое имущество – остаются заблокированными.

Поэтому соглашения с недвижимостью невозможны, отметила в комментарии Delo.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха. В частности, речь идет о соглашениях об отчуждении имущества — купле-продаже, дарении, наследовании и другие.

"Нет никаких сделок, нотариусы не берут на себя ответственности", — подчеркнула риелтор.

По предварительным данным, на восстановление реестров необходимо ориентировочно две-три недели. Однако это оптимистический сценарий.

"Есть два пути решения: или эту базу смогут вернуть, а если нет, тогда будут "заливать" базы повторно. И тогда это по времени будет очень продолжительно. Мы надеемся, что в облаке где-то осталась информация. Верим, что наши специалисты смогут быстро все вернуть к работе", – объяснила Гайдамаха.

Напомним, вечером 19 декабря прошла масштабная кибератака на украинские госреестры Министерства юстиции Украины. Пророссийский телеграмм-канал XakNet Team сообщил о масштабной утечке данных.

Впоследствии эту информацию подтвердила вице-премьер-министр юстиции Ольга Стефанишина, заявив о «самой масштабной внешней кибератаке на государственные реестры Украины». При этом чиновник опроверг утверждение о краже персональных данных.

В то же время, несмотря на технические ограничения, все отделы государственной регистрации актов гражданского состояния работают в штатном режиме. Услуги предоставляются исключительно в бумажной форме.