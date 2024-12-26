Угоди з нерухомістю заблоковані через кібератаку: коли можна буде продавати майно

Минув тиждень після хакерської атаки на державні реєстри, протягом цього часу не було укладено жодної угоди, пов'язаної з нерухомістю.

Усі необхідні для укладання угод реєстри - Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень - залишаються заблокованими.

Тож наразі угоди з нерухомістю неможливі, зазначила в коментарі Delo.ua президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха. Зокрема йдеться про угоди про відчуження майна - купівлі-продажу, дарування, спадкування та інші.

"Немає ніяких угод, нотаріуси не беруть на себе відповідальності", - наголосила рієлторка. За попередніми даними, на відновлення реєстрів необхідно орієнтовно два-три тижні. Проте це оптимістичний сценарій.

"Є два шляху рішення: або цю базу зможуть повернути, а якщо ж ні, тоді будуть "заливати" бази повторно. І тоді це по часу буде дуже тривало. Ми сподіваємось, що в хмарі десь залишилась інформація. Віримо, що наші фахівці зможуть швидко все повернути до роботи", - пояснила Гайдамаха.

Нагадаємо, увечері 19 грудня відбулась масштабна кібератака на українські держреєстри Міністерства юстиції України. Проросійський телеграм-канал XakNet Team повідомив про масштабний витік даних.

Згодом цю інформацію підтвердила віцепрем’єр–міністр юстиції Ольга Стефанішина, заявивши про «наймасштабнішу зовнішню кібератаку на державні реєстри України». При цьому високопосадовиця спростувала твердження про крадіжку персональних даних.

Водночас попри технічні обмеження, усі відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі. Послуги надаються виключно у паперовій формі.