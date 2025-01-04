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Можно жениться: после кибератаки заработал еще один госреестр

Можно жениться: после кибератаки заработал еще один госреестр
Фото: pxhere.com

В субботу, 4 января, заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ДРАЦС), пострадавший после масштабной российской кибератаки две недели назад.

По состоянию на сегодняшний день уже восстановили возможность регистрировать браки, рождение и другие акты гражданского состояния как развод, смену имени и смерть, сообщили в пресс-службе Минюста.

Все документы, полученные гражданами в бумажной форме во время временного отключения реестра, сейчас вносятся в электронную систему. Сами свидетельства остаются действительными, а их цифровые копии в скором времени появятся в реестре.

С 5 января в Минюсте обещают возобновить обмен данными с другими государственными органами: налоговой службой, Пенсионным фондом и Министерством обороны.

В течение завтрашних суток также заработает и ряд онлайн-сервисов, доступных в Действии. Вновь станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей до 18 лет.

"Это означает, что ваши данные снова будут автоматически попадать в указанные выше государственные органы", — пояснили в Минюсте.

Ранее возобновили работу трех основных реестров нотариата:

  • Единый реестр доверенностей,
  • Наследственный реестр;
  • Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Как сообщало ранее Delo.ua, все сделки с недвижимостью в Украине были заблокированы из-за кибератаки. В частности, речь идет о соглашениях об отчуждении имущества — купле-продаже, дарении, наследовании и другие.

Напомним, вечером 19 декабря прошла масштабная кибератака на украинские госреестры Министерства юстиции Украины. Пророссийский телеграмм-канал XakNet Team сообщил о масштабной утечке данных.

Впоследствии эту информацию подтвердила вице-премьер-министр юстиции Ольга Стефанишина, заявив о «самой масштабной внешней кибератаке на государственные реестры Украины». При этом чиновник опроверг утверждение о краже персональных данных.

В то же время, несмотря на технические ограничения, все отделы государственной регистрации актов гражданского состояния работают в штатном режиме. Услуги предоставляются исключительно в бумажной форме.

Автор:
Леся Соловчук