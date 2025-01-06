Угоди з нерухомістю досі залишаються заблокованими через кібератаку: на які реєстри чекає ринок

За останній тиждень Мін'юст запустив деякі з реєстрів, необхідні для нотаріусів для перевірки даних, проте для укладання майнових угод їх недостатньо.

Минає третій тиждень після хакерської атаки на державні реєстри, протягом цього часу не було укладено жодної угоди, пов'язаної з нерухомістю.

Тож наразі угоди з нерухомістю неможливі, зазначила в коментарі Delo.ua в Асоціації фахівців з нерухомості України. Зокрема йдеться про угоди про відчуження майна - купівлю-продаж, дарування, спадкування та інші.

Деякі необхідні для роботи ринку нерухомості реєстри все ще залишаються заблокованими.

"Не працює ні реєстр боржників, ні реєстр іпотек, ні реєстр на право власності. Обіцяють, що на днях можуть запускати, але поки офіційного підтвердження немає", - пояснила голова київського підрозділу АФНУ Оксана Ковтун.

Станом на зараз Мін'юст повідомив про відновлення роботи чотирьох основних реєстрів нотаріату:

Єдиний реєстр довіреностей,

Спадковий реєстр;

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів;

реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Як пояснила в коментарі Delo.ua адвокат компанії "Наказ" Наталія Чацкіс, у нотаріусів уже є можливість реєструвати довіреності, заповіти та спадкові справи, видавати свідоцтва на спадщину, а також перевіряти бланки нотаріальних документів (наприклад перевірити довіреність яка була раніше засвідчена іншим нотаріусом).

Але ж реєстр прав на нерухоме майно досі закритий. Тому зараз проводити будь-які угоди, що стосуються нерухомості неможливо.

"У реєстрі прав на нерухомість зберігається інформація про те, кому ця нерухомість належить. Відповідно? поки не працює реєстр, не можна встановити, чи належить продавцеві, наприклад, ця нерухомість чи ні. А отже і провести угоду неможливо. В цьому ж реєстрі нерухомості реєструється право власності нового власника", - пояснила адвокатка.

Також, оскільки реєстр не працює, то й зареєструвати нове право власності не можна. Потрібно дочекатися, поки відкриють реєстр прав на нерухомість. Про це наразі у Мін'юсті не повідомляли.

Нагадаємо, увечері 19 грудня відбулась масштабна кібератака на українські держреєстри Міністерства юстиції України. Проросійський телеграм-канал XakNet Team повідомив про масштабний витік даних.

Згодом цю інформацію підтвердила віцепрем’єр–міністр юстиції Ольга Стефанішина, заявивши про «наймасштабнішу зовнішню кібератаку на державні реєстри України». При цьому високопосадовиця спростувала твердження про крадіжку персональних даних.