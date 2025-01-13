Создают своеобразный "Пентагон": как будут защищать госреестры в Украине после масштабной кибератаки

Министерство юстиции работает над созданием механизма защиты данных, который станет своеобразным "Пентагоном" государственных реестров.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министерка юстиции Ольга Стефанишина в интервью "Укринформу".

"Мы обеспечиваем восстановление на площадках, имеющих надлежащий механизм защиты соответствующих данных от возможных атак. Также уже разработан план создания "Пентагона" для государственных реестров, который, мы ожидаем, будет быстро имплементирован." Соответствующая команда уже работает над запуском этой инициативы", – отметила Стефанишина.

Она добавила, что во время кибератаки на госреестры РФ планировала, прежде всего, взорвать функциональность государства.

"Эта цель достигнута не была, за что я отдельно очень благодарю специалистов Минюста. Однако кибервойна ведется 24 часа в сутки семь дней в неделю. Пока продолжается полномасштабная война с Россией, будет продолжаться и кибервойна", — подытожила министерка юстиции.

Кибератака на госреестры

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры .

В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния ( ГРАГС ).

Также с 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований после масштабной российской кибератаки.

Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата: