Єдиний держреєстр юросіб поновив роботу після масштабної кібератаки

У четвер, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Зазначається, що поновлюється електронна інформаційна взаємодія з державними органами – Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

Також запрацює низка онлайн-послуг за допомогою Дії. На порталі ЄДР відновлять функції:

безкоштовний пошук інформації в реєстрі;

формування витягів;

отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;

доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

Як повідомляють у відомстві, наразі фахівці продовжують працювати над відновленням інших реєстрів та посиленням їхнього захисту.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату: