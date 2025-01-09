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Єдиний держреєстр юросіб поновив роботу після масштабної кібератаки
У четвер, 9 січня, відновлюється робота Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
Зазначається, що поновлюється електронна інформаційна взаємодія з державними органами – Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.
Також запрацює низка онлайн-послуг за допомогою Дії. На порталі ЄДР відновлять функції:
- безкоштовний пошук інформації в реєстрі;
- формування витягів;
- отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;
- доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.
Як повідомляють у відомстві, наразі фахівці продовжують працювати над відновленням інших реєстрів та посиленням їхнього захисту.
Кібератака на держреєстри
Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.
У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).
Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату:
- Єдиний реєстр довіреностей,
- Спадковий реєстр;
- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.