Кабмін дозволив переміщувати та закривати ФОП, поки не працює держреєстр: як це зробити

Кабінет міністрів врегулював порядок державної реєстрації зміни місцезнаходження або припинення діяльності фізичної особи-підприємці в умовах тимчасового обмеження доступу до держреєстру внаслідок масштабної кібератаки. Як повідомляє Міністерство юстиції, відповідну постанову уряд ухвалив 31 грудня.

Згідно з нею, ФОП можуть подавати заяви про зміну місцезнаходження або припинення діяльності в паперовій формі до будь-якого податкового органу незалежно від його місцезнаходження. Форма заяви доступна за посиланням.

Заяви про закриття ФОП також можна подавати в електронній формі через портал "Дія". Для цього після авторизації слід обрати послугу "Закриття ФОП", натиснути "Подати заяву", перевірити дані та підписати заяву електронним або кваліфікованим електронним підписом.

Передбачено, що податкові органи внесуть відповідні відомості до своїх інформаційних систем, а у випадку подання заяви в паперовій формі — передадуть їх Мін'юсту. Той зареєструє зміни в день отримання заяви від податкової або порталу "Дія" без внесення відомостей до самого реєстру юросіб і ФОП.

Датою реєстрації буде вважатися дата подання заяви. В свою чергу, після відновлення доступу до реєстру Міністерство юстиції забезпечить актуалізацію даних із збереженням дат реєстрації.

Також тимчасово дозволено використання даних з цього реєстру, отриманих до обмеження доступу, для перевірки цивільної правоздатності підприємців. Скористатися послугою можуть ФОП, які мають РНОКПП або використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри, зокрема припинив роботу і Єдиний держреєстр юросіб та ФОП. Заявлялося, що на першочергове подолання наслідків піде близько двох тижнів, при цьому спершу зусилля державна спрямує на відновлення ключових нотаріальних реєстрів - що і відбулося 30 грудня.