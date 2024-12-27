На порталі "Дія" відновили сервіс бронювання працівників

З 26 грудня послуга бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств та компаній, які забезпечують потреби Сил оборони, знову доступна на порталі “Дія”. Компанії можуть забронювати військовозобов’язаних за новими правилами, що діють з 1 грудня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Зазначається, що поки що функціонал сервісу обмежений — бронювання доступне лише для основних підрозділів підприємств. Для філій та кінцевих бенефіціарів ця опція знаходиться на етапі доопрацювання.

Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, з моменту запуску сервісу в липні цього року було заброньовано майже 400 тисяч військовозобов’язаних, із них понад 71 500 — вже за новими правилами.

Як забронювати працівника через портал "Дія":

Увійдіть у кабінет громадянина. Оберіть опцію "Подати заяву". Вкажіть дані працівників для бронювання. Підтвердьте відповідність зарплати працівника встановленим нормам. Перевірте та підпишіть заяву. Отримайте відповідь на електронну пошту чи в особистий кабінет протягом трьох днів.

У Мінекономіки зазначають, що підприємства також мають оновлювати свій статус критично важливих через Міністерство економіки. Ознайомитися з критеріями можна на офіційному сайті, а необхідні документи подати на електронну пошту [email protected]. Запити розглядає комісія, яка засідає регулярно.

Нагадаємо, що вдень 19 грудня стало відомо про припинення великої кількості електронних державних послуг, що здійснюються через сервіс "Дія". Спочатку влада заявила про "технічні роботи" з "оновлення держреєстрів", однак пізно ввечері було офіційно визнано, що причиною стала масштабна російська кібератака.

Вранці 20 грудня Міністерство юстиції та Служба безпеки України провели прес-конференцію, де надали попередні коментарі щодо інциденту, зокрема щодо складності ситуації, долі ймовірно ураженого резервного серверу, який зберігався в Польщі, та подальших дій Мін'юсту з відновлення роботи реєстрів.