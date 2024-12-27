На портале "Дія" возобновили сервис бронирования работников

С 26 декабря услуга бронирования военнообязанных для критически важных предприятий и компаний, обеспечивающих потребности сил обороны, вновь доступна на портале "Дія". Компании могут забронировать военнообязанных по новым правилам, действующим с 1 декабря 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Отмечается, что пока функционал сервиса ограничен — бронирование доступно только для основных подразделений предприятий. Для филиалов и конечных бенефициаров эта опция находится на этапе доработки.

Как отметила министерша экономики Юлия Свириденко, с момента запуска сервиса в июле этого года было забронировано почти 400 тысяч военнообязанных, из них более 71 500 уже по новым правилам.

Как забронировать работника через портал "Дія":

Войдите в кабинет гражданина. Выберите опцию "Подать заявление". Укажите данные для бронирования. Подтвердите соответствие заработной платы работника установленным нормам. Проверьте и подпишите заявление. Получите ответ на электронную почту или в личный кабинет в течение трех дней.

В Минэкономики отмечают, что предприятия должны обновлять свой статус критически важных через Министерство экономики. Ознакомиться с критериями можно на официальном сайте, а необходимые документы подать по электронной почте [email protected]. Запросы рассматривает регулярно заседающая комиссия.

Напомним, что днем 19 декабря стало известно о прекращении большого количества электронных государственных услуг, осуществляемых через сервис "Дія". Сначала власти заявили о "технических работах" по "обновлению госреестров", однако поздно вечером было официально признано, что причиной стала масштабная российская кибератака.

Утром 20 декабря Министерство юстиции и Служба безопасности Украины провели пресс-конференцию, где предоставили предварительные комментарии по инциденту, в частности, о сложности ситуации, судьбе вероятно пораженного хранившегося в Польше резервного сервера и дальнейших действий Минюста по возобновлению работы реестров.