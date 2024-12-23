Кибератака на госреестры: в банках клиенты не могут открывать счета или брать кредиты

Российская хакерская атака на государственные реестры Украины негативно повлияла на работу банков. Некоторые клиенты банков не могут открывать счета или брать кредиты.

Об этом сообщили в НБУ по запросу "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что атака не отразилась на работе НБУ и все системы регулятора работают должным образом. Впрочем, банки отчитываются о невозможности открыть банковские счета или выдавать новые кредиты из-за закрытия доступа к реестрам.

В НБУ напомнили, что украинский банкинг не в первый раз сталкивается с ограничением доступов к реестрам – доступы ограничивались также в начале полномасштабного вторжения. Тогда НБУ предоставлял финучреждениям отдельные разъяснения по поводу проведения операций.

"Сейчас готовится аналогичное письмо для банковской системы", – подчеркнули в НБУ.

ПриватБанк использует альтернативные источники информации

Государственный ПриватБанк для возобновления работы государственных реестров после российской кибератаки будет использовать альтернативные источники информации для обеспечения стабильной работы финучреждения.

"Для стабильной работы услуг и продуктов банка специалисты работают с использованием альтернативных источников информации на период до полного возобновления деятельности реестров", – сообщил член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МПБ Евгений Заиграев.

Он не уточнял, какими альтернативными источниками информации пользуется финучреждение, добавив, что банк предоставляет все важные сервисы клиентам в штатном режиме.

"По моей информации, хакерская атака врага на реестры Минюста не привела ни к каким видимым последствиям для функционирования финансовой системы страны. monobank работает в обычном режиме", — прокомментировал последствия кибератаки совладелец monobank Олег Гороховский.

В то же время источник агентства на банковском рынке проинформировал о трудностях в открытии счетов бизнеса в связи с невозможностью проведения полноценной идентификации из-за отсутствия возможности сверить заявленные клиентом данные в реестре юрлиц.

По его словам, ситуация с физлицами лучше, однако у финучреждения нет возможности проверить наличие лица в реестре должников, что также препятствует открытию ему счета в банке.

Напомним, что днем 19 декабря стало известно о прекращении большого количества электронных государственных услуг, осуществляемых через сервис Действие. Сначала власти заявили о "технических работах" по "обновлению госреестров", однако поздно вечером было официально признано, что причиной стала масштабная российская кибератака.

Утром 20 декабря Министерство юстиции и Служба безопасности Украины провели пресс-конференцию, где предоставили предварительные комментарии по инциденту, в частности, о сложности ситуации, судьбе вероятно пораженного хранившегося в Польше резервного сервера и дальнейших действий Минюста по возобновлению работы реестров.