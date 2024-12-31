Кабмин разрешил перемещать и закрывать ФЛП, пока не работает госреестр: как это сделать

Кабинет министров урегулировал порядок государственной регистрации изменения местонахождения или прекращения деятельности физического лица-предпринимателя в условиях временного ограничения доступа к госреестру вследствие масштабной кибератаки. Как сообщает Министерство юстиции, соответствующее постановление правительство приняло 31 декабря.

Согласно ему, ФЛП могут подавать заявления об изменении местоположения или прекращении деятельности в бумажной форме в любой налоговый орган независимо от его местонахождения. Форма заявления доступна по ссылке.

Заявления о закрытии ФЛП можно подавать и в электронной форме через портал "Дія". Для этого после авторизации следует выбрать услугу "Закрытие ФЛП", нажать "Подать заявление", проверить данные и подписать заявление электронной или квалифицированной электронной подписью.

Предусмотрено, что налоговые органы внесут соответствующие данные в свои информационные системы, а в случае подачи заявления в бумажной форме — передадут их Минюсту. Тот зарегистрирует изменения в день получения заявления от налоговой или портала "Дія" без внесения сведений в реестр юрлиц и ФЛП.

Датой регистрации будет считаться дата подачи заявления. В свою очередь, после восстановления доступа к реестру Минюст обеспечит актуализацию данных с сохранением дат регистрации.

Также временно разрешено использование данных из реестра, полученных до ограничению доступа, для проверки гражданской правоспособности предпринимателей. Воспользоваться услугой могут ФЛП, имеющие РНУКПН или использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры, из-за чего, в частности, прекратил работу и Единый госреестр юрлиц и ФЛП. Заявлялось, что на первоочередное преодоление последствий уйдет около двух недель, при этом в первую очередь усилия государство направит на восстановление ключевых нотариальных реестров — что и произошло 30 декабря.