Единый госреестр юрлиц возобновил работу после масштабной кибератаки

В четверг, 9 января, возобновляется работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной российской кибератаки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что возобновляется электронное информационное взаимодействие с государственными органами – Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, использующими данные ЕГР в своей деятельности.

Также заработает ряд онлайн услуг с помощью Дії. На портале ЕГР возобновят функции:

бесплатный поиск информации в реестре;

формирование подъемников;

получение результатов административных услуг по коду доступа;

доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.

Как сообщают в ведомстве, специалисты продолжают работать над восстановлением других реестров и усилением их защиты.

Кибератака на госреестры

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.

В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния ( ГРАЦС ).

Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата: