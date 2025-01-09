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Единый госреестр юрлиц возобновил работу после масштабной кибератаки
В четверг, 9 января, возобновляется работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после масштабной российской кибератаки.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Отмечается, что возобновляется электронное информационное взаимодействие с государственными органами – Государственной налоговой службой, Государственной службой статистики Украины, Пенсионным фондом Украины, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами, использующими данные ЕГР в своей деятельности.
Также заработает ряд онлайн услуг с помощью Дії. На портале ЕГР возобновят функции:
- бесплатный поиск информации в реестре;
- формирование подъемников;
- получение результатов административных услуг по коду доступа;
- доступ государственных органов к сведениям реестра через идентификаторы доступа.
Как сообщают в ведомстве, специалисты продолжают работать над восстановлением других реестров и усилением их защиты.
Кибератака на госреестры
Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.
В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния ( ГРАЦС ).
Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата:
- Единый реестр доверенностей,
- Наследственный реестр;
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.