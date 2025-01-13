Створюють своєрідний "Пентагон": як захищатимуть держреєстри в Україні після масштабної кібератаки

Міністерство юстиції працює над створенням механізму захисту даних, який стане своєрідним "Пентагоном" державних реєстрів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в інтервʼю "Укрінформу".

"Ми забезпечуємо відновлення на майданчиках, які мають належний механізм захисту відповідних даних від можливих атак. Також вже розроблено план створення такого собі „Пентагону" для державних реєстрів, який, ми очікуємо, буде швидко імплементований. Відповідна команда вже працює над запуском цієї ініціативи", - зауважила Стефанішина.

Вона додала, що під час кібератаки на держреєстри РФ планувала, перш за все, підірвати функціональність держави.

"Цієї мети досягнуто не було, за що я окремо дуже дякую фахівцям Мін’юсту. Проте кібервійна ведеться 24 години на добу сім днів на тиждень. Поки триває повномасштабна війна з Росією, триватиме і кібервійна", — підсумувала міністерка юстиції.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Також з 9 січня відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки.

Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату: