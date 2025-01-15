У Мін’юсті розповіли, коли відновлять роботу всіх реєстрів після кібератаки РФ

Міністерство юстиції продовжує роботу над відновленням державних реєстрів після масштабної російської кібератаки. Наразі вже вдалося відновити роботу деяких з них, але частина ще перебувають у процесі відновлення.

Про це повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко.

За його словами, вже вдалося відновити роботу критично важливих реєстрів. Водночас реєстри обтяжень та рухомого майна, реєстр виконавчих проваджень все ще перебувають у процесі відновлення.

Як повідомив Кучерявенко, запуск всіх сервісів планується до кінця січня.

"На відміну від державного реєстру актів цивільного стану чи ЄДР, які відновлювалися поетапно, реєстри, які наразі не працюють, можуть бути відновлені лише одночасно через їхню тісну взаємопов'язаність", - пояснив заступник міністра.

Зауважимо, Міністерство юстиції працює над створенням механізму захисту даних, який стане своєрідним "Пентагоном" державних реєстрів.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Також з 9 січня відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки.

Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату: