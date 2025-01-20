В Україні відновлено роботу всіх держреєстрів після масштабної кібератаки

20 січня 2025 року в Україні повністю відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції після масштабної кібератаки з боку Росії.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Наразі доступними є такі ключові реєстри:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

Автоматизована система виконавчого провадження;

Електронний реєстр апостилів;

Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

Автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність";

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

"Відновлено інфраструктуру державних реєстрів після наймасштабнішої кібератаки росіян. (...) Фінальний крок – актуалізація даних внесених за час відновлення, чим вже займаються фахівці виконавчої служби та приватні виконавці. Ще раз наголошу, дані українців не були втрачені", - написала міністр юстиції Ольга Стефанішина.

Разом із реєстрами поступово відновлюється електронний обмін даними з іншими державними органами, включаючи Державну податкову службу, Міністерство внутрішніх справ, Державну міграційну службу, Пенсійний фонд, Міністерство цифрової трансформації, Держгеокадастр, Держприкордонслужбу та інші.

Згідно з повідомленням, у найближчий час на порталі та в застосунку "Дія" буде відновлено доступ до послуг, пов'язаних із зазначеними реєстрами, що дозволить громадянам знову користуватися цифровими сервісами безперебійно.

Повідомляється, що на період актуалізації даних про обтяження нерухомого майна державними та приватними виконавцями тимчасово обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, Міністерство юстиції працює над створенням механізму захисту даних, який стане своєрідним "Пентагоном" державних реєстрів.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Також з 9 січня відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки. Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату.