Реєстри розблоковані, проте угоди з нерухомістю усе ще не підписують: коли запрацює ринок

Нотаріуси наразі ще не можуть скористатись відкритими реєстрами і перевіряти дані для підписання договорів про відчуження майна.

Попри сьогоднішні заяви Мін'юсту про те, що усі держреєстри запрацювали, угоди на ринку нерухомості усе ще не відбуваються. Протягом останнього місяця через російську кібератаку на ринку не було підписано жодного договору про купівлю-продаж, дарування чи спадкування.

Про це розповіла Delo.ua голова київського підрозділу АФНУ Оксана Ковтун.

За її словами, нотаріусам видали рекомендації зачекати ще пару днів, щоб коректно запрацювали бази даних.

"Якщо усі одномоментно зайдуть до реєстрів, розумієте, вони знову перестануть працювати", - наголосила рієлторка.

Нотаріальна палата сьогодні зранку справді оголосила, що після запуску реєстрів все ще "триває актуалізація даних", тому доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обмежено, а також до внесення актуалізованих даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

"Разом з цим, відновлюється низка електронних інформаційних взаємодій з державними органами, які використовують обмін даними із вищезазначеними реєстрами у своїй діяльності, насамперед з ДПС, МВС, ДМС, ПФУ, Мінцифри, Держгеокадастром, ДПСУ та іншими", - пояснили в пресслужбі відомства.

Як зазначила в коментарі Delo.ua адвокатка ЮК "Наказ" Наталія Чацкіс, запуск реєстрів - хороша новина для ринку, проте від цього наразі мало користі.

"Реєстри, згідно оголошення Мін'юсту, відновлено. Але доступу до них нотаріусам ще не надано.Тому нотаріуси станом на сьогодні все одно не можуть проводити угоди. Бо як пише Мінюст "доступ обмежено до актуалізації даних". Скільки займе часу ця актуалізація даних - не повідомляють. Сподіваємось - протягом цього тижня", - пояснила Чацкіс.

Delo.ua повідомляло про те, що рівно місяць угоди з нерухомістю в Україні були заблоковані через російську кібератаку. Зокрема йдеться про угоди про відчуження майна - купівлі-продажу, дарування, спадкування та інші.

Також протягом цього часу громадяни України не могли взяти кредит за програмою "єОселя".



