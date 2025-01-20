Реестры разблокированы, однако сделки с недвижимостью все еще не подписывают: когда заработает рынок

Нотариусы пока не могут воспользоваться открытыми реестрами и проверять данные для подписания сделок об отчуждении имущества.

Несмотря на заявления Минюста о запуске всех госреестров, сделки на рынке недвижимости все еще не подписывают.

Об этом рассказала в комментарии Delo.ua глава киевского подразделения АФНУ Оксана Ковтун.

По ее словам, нотариусам выдали рекомендации подождать несколько дней, чтобы корректно заработали базы данных.

"Если все одномоментно зайдут в реестры, понимаете, они снова перестанут работать", — подчеркнула риелтор.

Нотариальная палата сегодня утром действительно объявила, что после запуска реестров все еще "продолжается актуализация данных", поэтому доступ нотариусов и государственных регистраторов в Государственный реестр прав на недвижимое имущество ограничен, а также до внесения актуализированных данных об обременении государственными и частными исполнителями.

"Вместе с этим возобновляется ряд электронных информационных взаимодействий с государственными органами, использующими обмен данными с вышеупомянутыми реестрами в своей деятельности, прежде всего с ГНС, МВД, ДМС, ПФУ, Минцифры, Госгеокадастром, ГНСУ и другими", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как отметила в комментарии Delo.ua адвокат ЮК "Наказ" Наталья Чацкис, запуск реестров — хорошая новость для рынка, однако от этого пока мало пользы.

Но доступ к ним нотариусам еще не предоставлен. Поэтому нотариусы по состоянию на сегодняшний день все равно не могут проводить соглашения. — не сообщают.

Delo.ua сообщало о том, что ровно месяц сделки с недвижимостью в Украине были заблокированы из-за российской кибератаки. В частности, речь идет о соглашениях об отчуждении имущества — купле-продаже, дарении, наследовании и другие.

Также в течение этого времени граждане Украины не могли взять кредит по программе "єОселя".



