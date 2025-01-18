Ипотека "єОселя" тоже не работает из-за закрытых реестров: как это скажется на программе

Прошел месяц после российской кибератаки на украинские государственные реестры. За это время на рынке недвижимости не подписано ни одного соглашения об отчуждении имущества. Так же из-за неработающих реестров нельзя зарегистрировать имущественные права или получить кредит на квартиру.

В результате российской кибератаки, временно заблокировавшей работу госреестров Минюста, украинцы не могут получить кредиты по популярной ипотечной программе "єОселя". Для принятия окончательного решения по кредиту также требуются реестры, заявила в комментарии Delo.ua адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

"Как сообщают работники банков-партнеров программы "єОселя", элементарно воспользоваться услугой мы не можем, ведь банк не может проверить доходы потенциального покупателя и проверить другие данные", — подчеркнула адвокат.

Информацию о том, что популярная программа "єОселя" не выдает кредитов, подтвердила в комментарии Delo.ua и первый зампредседателя правления "Глобус банка" Елена Дмитриева.

По ее словам, для программы "єОселя" важным моментом являются работающие реестры (Государственный реестр прав на недвижимое имущество), ведь одним из условий предоставления займа является отсутствие у заемщика жилой недвижимости.

"Без реестров окончательное решение о предоставлении ссуды не может быть принято. Однако это никоим образом не влияет на процесс приемки документов и дальнейшее рассмотрение возможности кредита. Назовем этот период "подготовительными работами" или "технологической паузой", — отметила Дмитриева.

Как скажется ситуация с реестрами на программе "єОселя"

По словам представительницы "Глобус банка", потенциальные заемщики программы "єОселя" относятся к таким обстоятельствам с пониманием.

"На мой взгляд, существенного сокращения количества выданных кредитов не будет наблюдаться. Пауза – это не остановка программы. После возобновления реестров все будет наверстовано и достаточно оперативно", – пояснила Дмитриева.

Какие сферы страдают от заблокированных реестров

Пока заблокированы реестры, не работает не только рынок недвижимости. Исполнительная служба также не может привести данные о должниках и владельцах имущества. Нотариальные услуги доступны частично. Страдают сферы движимого имущества – украинцы также не могут оформить право собственности на автомобиль.

Как пояснила в комментарии Delo.ua управляющая партнер ЮК Olsten Рartners Олеся Романенко, все реестры в Украине так или иначе связаны между собой. На сегодняшний день уже возобновил работу ЕГР и уже можно осуществлять регистрационные действия. Но государственную регистрацию смены учредителей провести невозможно. Ведь при смене учредителей, как правило, происходит купля-продажа корпоративных прав.

"Нотариус при удостоверении либо договора купли-продажи, либо акта приемки-передачи доли обязан проверить наличие обременения на долю и отсутствие продавца в реестре должников. То же самое при купле-продаже недвижимости и транспортных средств. А реестр обременений движимого и недвижимого имущества, реестр исполнительных производств до сих пор не восстановлены", — подчеркнула адвокат.

Такая связь между реестрами заставляет ждать восстановления всех реестров для того, чтобы можно было совершать сделки по продаже недвижимости, транспортных средств и корпоративных прав.

По мнению адвоката Екатерины Анищенко, государственный бюджет несет значительные потери — из-за недополученных налогов по сделкам — от купли-продажи имущества, налога с аренды.

Накануне стало известно о том, что все реестры Минюста отправили на технические работы: какие услуги Действия временно недоступны.

Раньше Министерство юстиции спрогнозировало, когда восстановят все государственные реестры после масштабной российской кибератаки.

Delo.ua сообщало о том, какие договоры можно заключать, пока не работает реестр прав на недвижимость.

В настоящее время все соглашения с недвижимостью в Украине заблокированы из-за кибератаки.