Все реестры Минюста отправили на "технические работы": какие услуги "Дії" временно не доступны

В приложении и на портале “Дія” будут временно не работать услуги, связанные с реестрами ГП “Национальные информационные системы”.

Ограничения будут действовать до 8:00 20 января из-за восстановления инфраструктуры реестров. В настоящее время в приложении и на портале Дія не будут работать некоторые услуги. Причина — проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, проводимой НАИС.

Как сообщили в компании, не будут работать Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении "Дія", а именно:

Регистрация ФЛП, Дія.QR

Бронирование работников

Актовые записи

Зимняя поддержка (дети)

Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком

Помощь при усыновлении ребенка

Помощь на ребенка одинокой матери или отцу

Актовые записи об изменении имени

Актовые записи о рождении

Актовые записи о браке

Актовые записи о разводе

Свидетельства о рождении

Выписка о месте жительства ребенка

Заявление о субсидии

"Только что все заработает в обычном режиме — "Дія" моментально сообщит в соцсетях", — говорится в сообщении НАИС.

Ранее Министерство юстиции спрогнозировало, когда будут восстановлены все государственные реестры после масштабной российской кибератаки.

Delo.ua сообщало о том, какие договоры можно заключать, пока не работает реестр прав на недвижимость.

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