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Все реестры Минюста отправили на "технические работы": какие услуги "Дії" временно не доступны

Все реестры Минюста отправили на "технические работы": какие услуги "Дії" временно не доступны
В Дії временно не работает 15 услуг.

В приложении и на портале “Дія” будут временно не работать услуги, связанные с реестрами ГП “Национальные информационные системы”.

Ограничения будут действовать до 8:00 20 января из-за восстановления инфраструктуры реестров. В настоящее время в приложении и на портале Дія не будут работать некоторые услуги. Причина — проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, проводимой НАИС.

Как сообщили в компании, не будут работать Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении "Дія", а именно:

  • Регистрация ФЛП, Дія.QR
  • Бронирование работников
  • Актовые записи
  • Зимняя поддержка (дети)
  • Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
  • Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
  • Помощь при усыновлении ребенка
  • Помощь на ребенка одинокой матери или отцу
  • Актовые записи об изменении имени
  • Актовые записи о рождении
  • Актовые записи о браке
  • Актовые записи о разводе
  • Свидетельства о рождении
  • Выписка о месте жительства ребенка
  • Заявление о субсидии

"Только что все заработает в обычном режиме — "Дія" моментально сообщит в соцсетях", — говорится в сообщении НАИС.

Ранее Министерство юстиции спрогнозировало, когда будут восстановлены все государственные реестры после масштабной российской кибератаки.

Delo.ua сообщало о том, какие договоры можно заключать, пока не работает реестр прав на недвижимость.

В настоящее время все соглашения с недвижимостью в Украине заблокированы из-за кибератаки. В частности, речь идет о соглашениях об отчуждении имущества — купле-продаже, дарении, наследовании и другие.

Автор:
Леся Соловчук