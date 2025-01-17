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Все реестры Минюста отправили на "технические работы": какие услуги "Дії" временно не доступны
В приложении и на портале “Дія” будут временно не работать услуги, связанные с реестрами ГП “Национальные информационные системы”.
Ограничения будут действовать до 8:00 20 января из-за восстановления инфраструктуры реестров. В настоящее время в приложении и на портале Дія не будут работать некоторые услуги. Причина — проведение технических работ по восстановлению инфраструктуры реестров, проводимой НАИС.
Как сообщили в компании, не будут работать Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и реестр актов гражданского состояния граждан, а также связанные с ним услуги на портале и в приложении "Дія", а именно:
- Регистрация ФЛП, Дія.QR
- Бронирование работников
- Актовые записи
- Зимняя поддержка (дети)
- Помощь лицу с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью
- Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком
- Помощь при усыновлении ребенка
- Помощь на ребенка одинокой матери или отцу
- Актовые записи об изменении имени
- Актовые записи о рождении
- Актовые записи о браке
- Актовые записи о разводе
- Свидетельства о рождении
- Выписка о месте жительства ребенка
- Заявление о субсидии
"Только что все заработает в обычном режиме — "Дія" моментально сообщит в соцсетях", — говорится в сообщении НАИС.
Ранее Министерство юстиции спрогнозировало, когда будут восстановлены все государственные реестры после масштабной российской кибератаки.
Delo.ua сообщало о том, какие договоры можно заключать, пока не работает реестр прав на недвижимость.
В настоящее время все соглашения с недвижимостью в Украине заблокированы из-за кибератаки. В частности, речь идет о соглашениях об отчуждении имущества — купле-продаже, дарении, наследовании и другие.