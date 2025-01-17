Усі реєстри Мін'юсту відправили на "технічні роботи": які послуги "Дії" тимчасово недоступні

В застосунку та на порталі “Дія” тимчасово не працюватимуть послуги, пов'язані з реєстрами ДП “Національні інформаційні системи”.

Обмеження діятимуть до 8:00 20 січня через відновлення інфраструктури реєстрів. У цей час в застосунку та на порталі "Дія" не працюватимуть деякі послуги. Причина — проведення технічних робіт з відновлення інфраструктури реєстрів, яку проводить НАІС.

Як повідомили у компанії, не працюватимуть Єдиний держреєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і реєстр актів цивільного стану громадян, а також повʼязані з ним послуги на порталі та в застосунку "Дія", а саме:

Реєстрація ФОП, Дія.QR

Бронювання працівників

Актові записи

Зимова підтримка (діти)

Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною

Допомога при усиновленні дитини

Допомога на дитину одинокій матері або батьку

Актові записи про зміну імені

Актові записи про народження

Актові записи про шлюб

Актові записи про розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заява про субсидію

"Щойно все запрацює у звичному режимі — "Дія" моментально повідомить у соцмережах", - йдеться у повідомленні НАІС.

Раніше Міністерство юстиції спрогнозувало, коли відновлять усі державні реєстри після масштабної російської кібератаки.

Delo.ua повідомляло про те, які договори можна укладати, поки не працює реєстр прав на нерухомість.

Наразі ж всі угоди з нерухомістю в Україні заблоковані через кібератаку. Зокрема йдеться про угоди про відчуження майна - купівлі-продажу, дарування, спадкування та інші.