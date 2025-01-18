Іпотека "єОселя" теж не працює через закриті реєстри: як це позначиться на програмі

Минув місяць після російської кібератаки на українські державні реєстри. За цей час на ринку нерухомості не підписано жодної угоди про відчуження майна. Так само через непрацюючі реєстри не можна зареєструвати майнові права чи отримати кредит на квартиру.

У результаті російської кібератаки, що тимчасово заблокувала роботу держреєстрів Мін'юсту, українці не можуть отримати кредити за популярною іпотечною програмою "єОселя". Для ухвалення остаточного рішення по кредиту також потрібні реєстри, заявила у коментарі Delo.ua адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

"Як сповіщають працівники банків-партнерів програми "єОселя", елементарно скористатися послугою ми не можемо, адже банк не може перевірити доходи потенційного покупця і перевірити інші дані", - наголосила адвокатка.

Інформацію про те, що популярна програма "єОселя" не видає кредитів, підтвердила в коментарі Delo.ua і перша заступниця голови правління "Глобус банку" Олена Дмітрієва.

За її словами, для програми “єОселя” важливим моментом є працюючі реєстри (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно), адже однією з умов надання позики є відсутність у позичальника житлової нерухомості.

"Без реєстрів остаточне рішення про надання позики не може бути ухвалене. Однак це жодним чином не впливає на процес приймання документів та подальший розгляд можливості кредиту. Назвемо цей період “підготовчими роботами” або ж “технологічною паузою”, - зауважила Дмітрієва.

Як позначиться ситуація з реєстрами на програмі "єОселя"

За словами представниці "Глобус-банку", потенційні позичальники ставляться до таких обставин з розумінням.

"На мій погляд, суттєвого скорочення кількості виданих кредитів не спостерігатиметься. Пауза - це не зупинка програми. Після поновлення реєстрів все буде надолужено і досить оперативно", - пояснила Дмітрієва.

Які сфери потерпають від заблокованих реєстрів

Поки заблоковані реєстри, не працює не тільки ринок нерухомості. Виконавча служба також не може навести дані про боржників і власників майна. Нотаріальні послуги доступні лише частково. Потерпають сфери рухомого майна - українці також не можуть оформити право власності на автомобіль.

Як пояснила в коментарі Delo.ua керуюча партнерка ЮК Olsten Рartners Олеся Романенко, усі реєстри в Україні так чи інакше повʼязані між собою. На сьогодні вже відновив роботу ЄДР і вже можна здійснювати реєстраційні дії. Але державну реєстрацію зміни засновників провести неможливо. Адже при зміні засновників, як правило відбувається купівля-продаж корпоративних прав.

"Нотаріус при посвідченні чи то договору купівлі-продажу, чи то акту приймання-передачі частки зобовʼязаний перевірити наявність обтяження на частку та відсутність продавця в реєстрі боржників. Теж саме при купівлі-продажу нерухомості та транспортних засобів. А реєстр обтяжень рухомого та нерухомого майна, реєстр виконавчих проваджень ще й досі не відновлені", - наголосила адвокатка.

Такий звязок між реєстрами примушує чекати відновлення всіх реєстрів для того, щоб можна було здійснювати угоди з продажу нерухомості, транспортних засобів та корпоративних прав.

На думку адвокатки Катерини Аніщенко, державний бюджет зазнає чималих втрат - через недоотримані податки за угодами - від купівлі-продажу майна, податку з оренди.

Delo.ua повідомляло напередодні про те, що усі реєстри Мін'юсту відправили на "технічні роботи": які послуги "Дії" тимчасово недоступні.

Раніше Міністерство юстиції спрогнозувало, коли відновлять усі державні реєстри після масштабної російської кібератаки.

Delo.ua повідомляло про те, які договори можна укладати, поки не працює реєстр прав на нерухомість.

Наразі ж всі угоди з нерухомістю в Україні заблоковані через кібератаку. Зокрема йдеться про угоди про відчуження майна - купівлі-продажу, дарування, спадкування та інші.