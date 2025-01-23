Ипотека "єОселя" заработала после месячного перерыва

Популярная государственная ипотечная программа "єОселя" вновь заработала после месячного простоя в выдаче кредитов, связанной с российской кибератакой.

Программа начала принимать заявки еще вчера – после запуска госреестров, однако работа велась в тестовом режиме.

"Сервисы снова работают в "Дії", заявку можно подавать", — сообщили Delo.ua в пресс-службе ЧАО "Укрфинжилье".

В период, когда обновляли реестры, "єОселя" не могла принимать заявки, ведь при подаче в "Дії" информация о кандидате подтягивается из многих реестров.

"В то же время не было возможности заключать сделки, ведь при купле-продаже недвижимости также необходимо вносить информацию в эти реестры и использовать их для проверки данных. По поводу сделок — реестры были открыты полностью вчера, поэтому со вчерашнего дня начали постепенно заключаться сделки", — пояснили в компании.

Ранее после кибератаки 19 декабря в комментарии Delo.ua в компании отметили, что, к сожалению, "єОселя", как и многие украинские сервисы, также пострадала от приостановки работы реестров".

Delo.ua сообщало в понедельник 20 января о том, что государственные реестры разблокированы, однако соглашения с недвижимостью все еще не подписываются.

Осенью сообщалось также о том, что в популярной государственной программе "єОселя" — задержки финансирования.