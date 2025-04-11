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Военные приобрели уже 20 тысяч билетов из спецрезерва в приложении "Армия+"

УЗ
Военные покупают билеты "Укрзализныци" через "Армия+" / Укрзалізниця

В приложении "Армия+" военным доступна возможность приобретения билетов из спецрезерва "Укрзализныци" в рамках национальной программы "Плюсы". Уже 20 000 ж/д билетов было приобретено через это приложение.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

Сервисом воспользовались уже более 100 000 раз, перевезено более 12 000 пассажиров. Лидерами по популярности остаются направления, соединяющие Киев с крупнейшими прифронтовыми городами:

  • Харьков — Киев и обратно;
  • Запорожье — Киев;
  • Краматорск — Киев.

В компании добавили, что 33% пассажиров покупают билеты в день отправления, а 26% — только за день до поездки: основная задача сервиса — обеспечить возможность срочных путешествий для военных, узнающих об отпусках или командировках фактически изо дня в день.

Программа поддержки военнослужащих "Плюсы"

Железнодорожные билеты из спецрезерва для защитников можно приобрести в приложении "Армия+" благодаря национальной программе поддержки военнослужащих "Плюсы". "Укрзализныця" первой присоединилась к "Плюсам" в декабре. За это время из спецрезерва военнослужащие купили 15 600 билетов.

Цель национальной программы поддержки военнослужащих – объединить крупные бизнесы и предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги. За 3 месяца предложениями "Армия+" воспользовались уже 620 000 раз и сэкономили на них более 49 млн гривен.

Кроме "Укрзализныци", в программу присоединились логистическая компания Новая почта с доставкой в прифронтовые регионы за 1 гривну, сети АЗК "Укрнафта", WOG и ОККО со скидками на горючее и на свои кафе и маркет, а также интернет-магазин ROZETKA со скидками до 30%.

Напомним,   военные снова могут приобрести билеты из спецрезерва "Укрзализныци" в национальной программе Плюсы в приложении "Армия+". В конце марта эта возможность исчезла из-за масштабной кибератаки на продолжавшуюся несколько дней компанию.

Автор:
Татьяна Бессараб
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