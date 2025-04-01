Военным снова доступны билеты на поезда из спецрезерва "Укрзализныци"

Военнослужащие снова могут приобрести билеты из спецрезерва "Укрзализныци" в национальной программе "Плюсы" в приложении "Армия+". На прошлой неделе эта возможность исчезла из-за масштабной кибератаки на длившуюся несколько дней компанию.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Радуемся, что Укрзализныця – наши партнеры с самого начала существования программы Плюсы – справились с техническими трудностями, которые нанесла враждебная кибератака. А это значит, что билеты для военных вновь возвращаются в Армия+", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Укрзализныця первой присоединилась к Плюсам в декабре 2024 года. За это время из спецрезерва военнослужащие купили 15 600 билетов.

Что известно о программе " Плюсы " ?

Цель национальной программы поддержки военнослужащих " Плюсы " – объединить крупные бизнесы и предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги. За 3 месяца предложениями в приложении Армия+ воспользовались уже 620 тысяч раз и сэкономили на них более 49 млн гривен. Кроме Укрзализныци, в программу присоединились логистическая компания Новая почта с доставкой в прифронтовые регионы за 1 гривну, сети АЗК "Укрнафта", WOG и ОККО со скидками на горючее и на свои кафе и маркет, а также украинский интернет-магазин и маркетплейс Rozetka со скидками.

Напомним, 29 марта "Укрзализныця" объявила о полной стабилизации работы онлайн-сервисов по продаже билетов, а также возвращении возможности планирования маршрутов с пересадками в мобильном приложении.