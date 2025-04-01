- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Військовим знову доступні квитки на потяги зі спецрезерву "Укрзалізниці"
Військослужбрвці знову можуть придбати квитки зі спецрезерву "Укрзалізниці" у національній програмі "Плюси" в застосунку "Армія+". Минулого тижня ця можливість зникла через масштабну кібератаку на компанію, що тривала кілька днів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
"Тішимося, що Укрзалізниця – наші партнери від самого початку існування програми Плюси – впоралися із технічними труднощами, які завдала ворожа кібератака. А це значить, що квитки для військових знов повертаються в Армія+", – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Укрзалізниця першою доєдналася до Плюсів в грудні 2024 року. За цей час зі спецрезерву військовослужбовці купили 15 600 квитків.
Що відомо про програму "Плюси"?
Мета національної програми підтримки військовослужбовців "Плюси" – об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги. За 3 місяці пропозиціями в застосунку Армія+ скористалися вже 620 тисяч разів і заощадили на них понад 49 млн гривень. Крім Укрзалізниці, до програми долучилися логістична компанія Нова пошта з доставкою у прифронтові регіони за 1 гривню, мережі АЗК "Укрнафта", WOG та ОККО зі знижками на пальне й на свої кафе і маркет, а також український інтернет-магазин і маркетплейс Rozetka зі знижками до 30%.
Нагадаємо, 29 березня "Укрзалізниця" оголосила про повну стабілізацію роботи онлайн-сервісів з продажу квитків, а також повернення можливості планування маршрутів із пересадками в мобільному додатку.