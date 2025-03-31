"Укрзалізниця" звинуватила РФ у кібератаці та запевнила, що дані пасажирів та військові вантажі в безпеці

За кібератакою на "Укрзалізницю", ймовірно, стоїть Росія. Водночас персональні дані пасажирів і інформація про військові вантажі залишилися в безпеці, оскільки не зберігаються на ресурсах компанії.

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Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Олександр Перцовський, інформує Інтерфакс-Україна.

Про кібератаку на УЗ

За його словами, це була добре спланована ІТ-атака, а залізниця вже третій рік поспіль зазнає ворожих атак як на фізичну, так і на кіберінфраструктуру.

Перцовський зазначив, що всі зусилля були спрямовані на збереження стабільного руху поїздів, і жоден рейс не зупинився.

У період кібератаки 96% поїздів прибули вчасно. Машиністи отримували інформацію про обмеження швидкості вручну, а працівники станцій працювали в кілька змін для забезпечення перевезень.

Перцовський запевнив, що інформація про військові вантажі не зберігається на ресурсах компанії, тож під час кібератаки ворог не отримав до них доступ.

"Жодна інформація про військові вантажі не зберігається в наших системах. Є інший, захищений і недоступний через цифрові канали документообіг, що відповідає всім протоколам безпеки. Тому навіть за спроби отримати ці дані вони залишаються недоступними", – підкреслив він.

Перцовський також спростував чутки про витік персональних даних, зазначивши, що "Укрзалізниця" їх не зберігає. Верифікація через "Дію" працює за принципом підтвердження або спростування без передачі інформації.

Збій у роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.

Також компанія рекомендує зберігати паперовий квиток, оскільки на знак вибачень за незручності, спричинені кібератакою, запроваджено ряд "компліментів" від залізниці та її партнерів.

27 березня “Укрзалізниця” відновила онлайн-продаж квитків у застосунку.

Також через масштабну кібератаку “Укрзалізниця” повідомила про можливе повне або часткове невиконання зобов'язань за договорами, укладеними з контрагентами, внаслідок дії форс-мажорних обставин.

29 березня "Укрзалізниця" оголосила про повну стабілізацію роботи онлайн-сервісів з продажу квитків, а також повернення можливості планування маршрутів із пересадками в мобільному додатку.